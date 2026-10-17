Olay, Hoşnudiye Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre apartmanın en üst katında oturan Yılmaz, giriş katta yaşayan komşusu İ.G.'nin (56) evine gitti. Bir süre sonra Yılmaz'ın fenalaşması üzerine İ.G., 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.
İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Yılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
OTOPSİ YAPILACAK
Ev sahibi İ.G., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Yılmaz'ın cenazesi Eskişehir Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.