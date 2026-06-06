İstanbul'un Ataşehir ilçesine bağlı İçerenköy Mahallesi Alanaldı Caddesi'nde, çevreye yayılan yoğun koku mahalle sakinlerini harekete geçirdi. Vatandaşların şikayetleri üzerine belirtilen adrese giden Ataşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ihbara konu olan dairenin tavanına kadar çöplerle dolu olduğunu tespit etti.
Gerekli incelemelerin yapılması ve yasal işlemlerin başlatılmasının ardından, belediyenin temizlik ekipleri dairenin tahliyesi için çalışmalara başladı. Ev içerisinde uzun yıllar boyunca biriktirildiği anlaşılan plastik şişeler, atık malzemeler ve kullanılmayan eski eşyalar temizlik görevlilerince dışarı taşındı. Tahliye işlemleri sırasında sokakta güvenlik önlemleri alınırken, evden çıkarılan tonlarca çöp belediyeye ait kamyonlara yüklenerek bölgeden uzaklaştırıldı.
Evde yaşayan kişinin yaklaşık 10 yıldır sokaklardan atık topladığını dile getiren mahalle sakini İlhan Karagöl, "Hanımefendi yaklaşık 10 senedir buralarda çöplerden bidon, pet şişeler topluyordu. Onları evde biriktirmiş; adeta her odadan birer kamyon çöp çıktı. Komşular kokudan dolayı rahatsız olup ihbar etmişler. Ekipler geldi, içerideki çöpleri boşaltıyorlar. Toplamda 5 kamyon çöp çıktı evden" ifadelerini kullandı.