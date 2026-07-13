Olay, dün Çiftlik ilçesine bağlı Divarlı beldesinde meydana geldi. İddiaya göre, anne Esra Pınar Çakmak, yeğeni ve oğlu Egemen Asaf Çakmak ile birlikte yolda yürüdüğü sırada, bir komşusunun bahçesindeki sahipli köpeğin saldırısına uğradı.

Bahçe kapısının açık olmasından faydalanarak dışarı fırlayan köpek, kadına ve çocuklara korku dolu anlar yaşattı. Çevredeki vatandaşların hızla müdahale ederek kurtardığı Egemen Asaf, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Başından ağır yaralanan çocuğun kafasına 22 dikiş atıldı. Tedavisi süren Egemen Asaf'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

'DAHA ÖNCE DE BANA SALDIRMIŞTI'

Yaşadığı dehşet anlarını anlatan anne Esra Pınar Çakmak, şunları söyledi:

"Köpek birden saldırdı. Ben normalde bağlı biliyordum, meğer değilmiş. Saldırınca direkt küçük kızı kaptı, ben o çocuğu ittim. Ondan sonra bana saldırdı. Ben düştükten sonra Egemen'i aradan aldım ve direkt kafasına saldırdı. Kafasına saldırınca ben iki taş fırlattım ama fayda etmedi. Bu köpek yaklaşık bir ay önce de bana saldırdı. Ben 'Abla ya köpeği tut, ya dışarı at veya bir şey yap' dedim. Onlar beni dinlemedi. Ben kendisinden şikayetçiyim. Bugün benim çocuğuma olan yarın başkasının çocuğuna da aynı şekilde olacak. Mahalle de şikayetçi. Benim canım acıyor, o gün ben onu görünce bayıldım. İki gündür yoğun bakımdaydı daha yeni servise çıktı. Sokak köpekleri toplansın, sahipli köpekler de denetlensin."

Köpeğin oğlunu doğrudan kafasından ısırdığını ve beyin hasarı oluşmasından büyük korku duyduklarını ifade eden annenin şikayeti üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.