Gaziantep'in Güneş Mahallesi'nde evinden emekleyerek çıkan Yezen Ali, plakası ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen komşusunun park etmekte olduğu aracın altında kaldı. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar, hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Gaziantep Şehir Hastanesi’ne kaldırılan küçük bebek, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yezen Ali’nin cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemler sonrası ailesine teslim edildi.
Kazaya karışan araç sürücüsü gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.