Bursa’nın Mudanya ilçesinde yaşlı bir kadının evinde vahşice katledilmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada kan donduran detaylar gün yüzüne çıktı. Tekerlekli sandalyeye bağımlı eşinin balkondan yardım istemesi üzerine ortaya çıkan cinayetin failinin, ailenin yakın görüştüğü komşuları olduğu belirlendi.
BALKONDAN YARDIM İSTEDİ
Olay, 1 Temmuz’da saat 18.00 sıralarında Güzelyalı Mahallesi Atatürk Caddesi’ndeki Selvi Apartmanı’nın 3’üncü katında meydana geldi. Tekerlekli sandalyeye bağımlı olan 82 yaşındaki A.K., iddiaya göre evin balkonuna çıkarak komşularından yardım istedi. Yaşlı adamın yardım çağrısını duyan çevre sakinlerinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
BOĞAZINI KESEREK ÖLDÜRMÜŞ
Eve giren sağlık ve polis ekipleri, yatak odasında 77 yaşındaki Faize Karaca’yı kanlar içinde yerde yatarken buldu. Yapılan ilk kontrollerde, Karaca’nın boğazında kesici alet kaynaklı kesi izleri bulunduğu ve olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Yaşlı kadının cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
KATİLİ KOMŞUSU ÇIKTI
Mudanya Cumhuriyet Savcılığı’nın başlattığı soruşturma kapsamında geniş çaplı çalışma yürüten İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Karaca’yı öldüren şüphelinin, ailece sık sık görüştükleri 51 yaşındaki komşusu Şengül Demir olduğunu tespit etti. Öldürdüğü Faize Karaca ile daha önce birlikte çektirdiği fotoğraflara ulaşılan Demir’in evinde yapılan aramada, cinayet sırasında giydiği kanlı kıyafetler ele geçirildi.
ALTINLARI ALIP ARKADAŞININ EVİNE SAKLAMIŞ
Vahşi cinayetin altın için işlendiği ortaya çıktı. Faize Karaca’nın üzerinden ve evinden 5 altın bilezik ile 1 beşibiryerde kolyeyi çalarak bir arkadaşının evinde sakladığı belirlenen Şengül Demir, gözaltına alındıktan sonra suçunu itiraf etti.
Emniyetteki ifadesinde maktulle aralarında tartışma çıktığını öne süren Demir'in, “Gözüm döndü, ne yaptığımın farkında değilim” diyerek kendini savunduğu öğrenildi. Çalınan altınlar saklandığı adreste bulunarak muhafaza altına alınırken, adliyeye sevk edilen zanlı Şengül Demir çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.