Bursa'nın İnegöl ilçesinde kebapçılık yapan Yasin Yıldırım (27), komşu işletmeciyle yaşadığı sorunların ardından dükkanını kapattı. İşine seyyar olarak devam eden Yıldırım, sıkıntılardan kurtulduğunu belirterek ilçe merkezindeki İshakpaşa Camii önünde 500 kişilik hayır lokması dağıttırdı.

Sinanbey Mahallesi'nde dört yıl boyunca dükkan işleten Yıldırım'ın, bitişiğindeki kıraathanenin sahibiyle iddiaya göre park yeri ve farklı nedenlerle sık sık tartışma yaşadığı belirtildi. İki esnaf arasındaki gerginliğin artmasının ardından Yıldırım dükkanını kapatarak seyyar kebapçılığa geçti.

“TATLI BİR ANI KALSIN BİZE”

Yaşadığı gerginlik tehlikeli boyuta ulaşmadan dükkandan çıktığını söyleyen Yıldırım, lokma dağıtma kararını şöyle anlattı:

“Sıkıntılarımız vardı komşumuzla. Biz de o sıkıntılardan kurtulduk. Bir dua ettim, inşallah kurtuluruz diye. Sonra hayır lokması dağıtma kararı aldım. Hem hayır olsun hem de insanlar lokmayı, sokak lezzetlerini seviyor. Kendim de zaten senelerdir kebapçılık işiyle uğraşıyorum. Komşumla problem yaşadım, evet doğru. Ama dedik böyle bir anı, tatlı bir anı kalsın bize”