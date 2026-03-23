Dijital çağın getirdiği kolaylıklar, beraberinde sinsi siber tehditleri de getiriyor. Çoğu kullanıcının "güvenli kalemiz" olarak gördüğü ev Wi-Fi ağları, son dönemde profesyonel siber suç şebekelerinin hedefi haline geldi.

Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından yayımlanan son uyarı raporuna göre, ev ve küçük işletme ağları üzerinden yürütülen operasyonlar, fatura sahibini hapis cezası veya adli soruşturma riskiyle karşı karşıya bırakıyor.

DİJİTAL KİMLİK AVI: "RESİDENTİAL PROXY" NEDİR?

Siber saldırganların kullandığı bu teknik, karmaşık görünse de temelinde basit bir kimlik hırsızlığına dayanıyor. Suçlular; akıllı telefon, tablet veya Wi-Fi yönlendiricilerinize (router) sızarak internet servis sağlayıcınız tarafından size atanan IP adresini ele geçiriyor.

Bu durum, suçlunun internette yaptığı tüm yasa dışı faaliyetlerin sizin üzerinizden görünmesine neden oluyor. Başka bir deyişle, bir siber dolandırıcı banka hesaplarını boşaltırken veya yasa dışı içeriklere erişirken sizin dijital imzanızı "kamuflaj" olarak kullanıyor. Yetkililer iz sürdüğünde, dijital ayak izleri suçlunun değil, doğrudan sizi gösteriyor.

ÜCRETSİZ YAZILIMLARDAKİ BÜYÜK TUZAK

FBI’ın dikkat çektiği en kritik noktalardan biri, kullanıcıların "ücretsiz" vaadiyle indirdiği uygulamalar. Özellikle güvenilirliği kanıtlanmamış bedava VPN hizmetleri, aslında cihazınızı bir "proxy" cihazına dönüştürmek için tasarlanmış arka kapılar içeriyor.

Türkiye, Avrupa'da internet kullanım oranının en yüksek olduğu ülkeler arasında yer aldığı için siber suçlular için cazip bir hedef konumunda. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) verileri ışığında uzmanlar, "crack'li" (kırılmış) yazılımların ve kaynağı belirsiz güvenlik araçlarının bu şebekelerin en büyük ağı olduğunu vurguluyor.

AĞINIZI KORUMAK İÇİN ALMANIZ GEREKEN ÖNLEMLER

Sadece güçlü bir Wi-Fi şifresi belirlemek artık yeterli değil. Uzmanlar ve güvenlik birimleri şu somut adımların atılmasını öneriyor:

Yazılım Güncellemeleri: Modem (router) ve tüm bağlı cihazların yazılımları (firmware) düzenli olarak güncellenmelidir.

Şifre Politikası: Yıllardır değişmeyen modem şifreleri derhal güncellenmeli ve WPA3 gibi güncel güvenlik protokolleri tercih edilmelidir.

Paylaşım Sınırı: Wi-Fi şifresi, çok yakın aile üyeleri dışında kimseyle, özellikle de komşularla paylaşılmamalıdır.

Güvenilir Kaynaklar: Kaynağı belirsiz VPN programlarından ve lisanssız "crack'li" yazılımlardan uzak durulmalıdır.

Ağ Denetimi: Modemin arayüzünden ağa bağlı yabancı bir cihaz olup olmadığı periyodik olarak kontrol edilmelidir.

Teknolojik önlemler ne kadar gelişirse gelişsin, siber güvenliğin en zayıf halkası kullanıcı hataları olmaya devam ediyor. "Bir şey olmaz" düşüncesiyle paylaşılan bir şifre veya tıklanan şüpheli bir bağlantı, geri dönülemez hukuki süreçleri tetikleyebiliyor.