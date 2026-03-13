Avrupa Komisyonu, Yunanistan’ın temiz teknoloji yatırımlarını teşvik etmek amacıyla geliştirdiği 400 milyon euroluk destek paketine yeşil ışık yaktı. Söz konusu programın, 25 Haziran 2025 tarihinde yürürlüğe giren Temiz Sanayi Anlaşması Devlet Yardımı Çerçevesi (CISAF) kurallarıyla tam uyumlu olduğu açıklandı.

MEVCUT ÜRETİM KAPASİTESİ GENİŞLETİLECEK

Onaylanan program kapsamında, sıfır emisyonlu teknolojilerin üretimi için yeni tesislerin kurulması veya mevcut üretim kapasitelerinin genişletilmesi hedefleniyor. Destek süreci; bataryalar, güneş panelleri, rüzgar türbinleri, ısı pompaları ve elektrolizörler gibi kritik ekipmanların yanı sıra, bu ürünlerin imalatında kullanılan temel bileşenleri ve kritik hammaddelerin geri kazanımını da kapsıyor.

400 MİLYON EURO KAYNAK VERİLECEK

Yunanistan genelindeki şirketlerin yararlanabileceği 400 milyon euroluk kaynak; doğrudan hibe, vergi teşvikleri ve çeşitli mali araçlar vasıtasıyla paylaştırılacak. Programın uygulama süresi 31 Aralık 2030 tarihine kadar devam edecek. Komisyon, bu teşvik mekanizmasının Avrupa’nın stratejik özerkliğini güçlendireceğini ve temiz teknoloji üretiminde küresel rekabet gücünü artıracağını vurguladı.

KİLİT BİR ROL OYNAYACAK

Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Teresa Ribera, karara ilişkin yaptığı açıklamada, programın Yunanistan’ın temiz sanayi hedeflerine ulaşmasında kilit rol oynayacağını belirtti. 2025 yılında kabul edilen CISAF düzenlemesi, AB üye ülkelerine 2030 yılına kadar belirli alanlarda esnek destek sağlama imkanı tanıyor.