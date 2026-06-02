Resmi lojistik raporlarına göre, "Funan Techo Kanalı" adı verilen 1,7 milyar dolar bütçeli mega proje, ülkenin lojistik haritasını yeniden şekillendiriyor. İnşaat süreci başlayan kanal, Çinli altyapı şirketleri ile ortak finansman modeliyle yürütülüyor. Bugüne kadar hammadde ithalatı ve mamul ihracatında büyük oranda Vietnam’ın Mekong Deltası’ndaki Saigon Liman Kompleksi’ni kullanmak zorunda kalan Kamboçya, yeni yapay kanal sayesinde doğrudan açık deniz ticaret yollarına erişim sağlayacak.

VİETNAM LİMANLARININ TEKELİ SONA ERİYOR

Kanalın inşası, özellikle tekstil, giyim ve ayakkabı üretimiyle öne çıkan başkent Phnom Penh çevresindeki dev sanayi bölgeleri için doğrudan çıkış koridoru işlevi görecek. Sanayiciler, ihracat süreçlerinde Vietnam gümrük kapılarında yaşanan bürokratik prosedürleri ve ek transit maliyetlerini tamamen devre dışı bırakabilecek.

Ulaşım maliyetlerindeki bu düşüşün, Kamboçya menşeli ürünlerin küresel pazarlardaki rekabet gücünü doğrudan artıracağı öngörülüyor. Proje, Kamboçya'nın dış ticarette ortak çeşitliliğini artırırken, Vietnam'ın bölge ticareti üzerindeki tekel konumunu da sona erdiriyor.

YERLİ ÜRETİCİ VE ÇİFTÇİ DOĞRUDAN DÜNYA PAZARINA AÇILACAK

Projenin tamamlanmasıyla birlikte Kamboçyalı tarım üreticileri ve çiftçiler de doğrudan ihracat imkanına kavuşacak. Geçmiş yıllarda lojistik imkansızlıklar nedeniyle mahsullerini sınır bölgesindeki Vietnamlı aracılara değerinin altında fiyatlarla satmak zorunda kalan üreticiler, ürünlerini Kamboçya'nın kendi limanlarından uluslararası pazarlara sevk edebilecek. Bu durumun yerli üreticilerin kar marjlarını artırması ve kırsal bölge ekonomisini stabilize etmesi bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ASYA’DA JEOPOLİTİK GÜÇ DENGELERİ DEĞİŞİYOR

Kanal projesinin Çinli şirketler tarafından fonlanması ve inşa edilmesi, Vietnam kanadında güvenlik ve stratejik alarm durumuna yol açtı. Vietnam yönetimi, Mekong Nehri sularının yönünün değişebileceği endişesini taşırken, projenin askeri ve stratejik boyutlarını da yakından takip ediyor. Çin'in ilerleyen fazlarda Kamboçya kıyılarında derin deniz konteyner terminalleri ve yeni liman kompleksleri kurma potansiyeli, Güneydoğu Asya'daki jeopolitik dengeyi Pekin-Phnom Penh aksına kaydırma riski taşıyor.