Çin'in lüks otomobil markası Hongqi, kendi pazarında Rolls-Royce'u geride bırakarak dikkatleri üzerine çekti. Çinli üretici, elde ettiği başarının ardından şimdi rotasını küresel pazarlara çevirmeye hazırlanıyor.

Yıllar boyunca Çin'deki varlıklı otomobil alıcıları için lüksün simgesi Mercedes-Benz, Bentley ve Rolls-Royce gibi Avrupa markalarıydı. Son dönemde bu tablo değişmeye başladı. Devlet destekli FAW Grubu'nun lüks markası Hongqi (Kırmızı Bayrak), özellikle üst gelir grubundaki müşterilerin yeni tercihlerinden biri haline geldi.

Çinli liderlerin tercihi

Hongqi, yalnızca lüks otomobilleriyle değil, aynı zamanda Mao Zedong'dan Xi Jinping'e kadar Çinli devlet liderlerinin kullandığı resmi makam araçlarını üretmesiyle de tanınıyor. Son yıllarda marka, ultra lüks otomobil segmentinde daha iddialı bir konuma yükselmeyi başardı.

Fiyatı 1,6 milyon doları buluyor

Markanın en dikkat çeken modeli olan Altın Ayçiçeği Guoli, bu yıl Pekin Otomobil Fuarı'nda tanıtıldı. Yaklaşık 1,6 milyon dolarlık (76 milyon TL) fiyat etiketiyle sergilenen model, performansından çok sunduğu el işçiliği ve kültürel detaylarla öne çıkıyor.

İç mekânında 1.200 saatlik el emeği

Hongqi, rakiplerinden farklı olarak motor gücü ya da hız yarışına odaklanmak yerine Çin kültürünü ve geleneksel zanaatkârlığı ön plana çıkarıyor.

Bunun en dikkat çekici örneklerinden biri de aracın iç tasarımı. Kabindeki işlemelerde, yolculara bulutların üzerinde yolculuk hissi vermek amacıyla yüzlerce ipek iplik kullanılıyor. Bu özel nakışların tamamlanması ise ustaların 1.200 saatten fazla çalışmasını gerektiriyor.

Rolls-Royce'u geride bıraktı

FAW'ın paylaştığı verilere göre Hongqi'nin ultra lüks Altın Ayçiçeği serisi geçen yıl yaklaşık 1.400 müşteriye ulaştı. Sektör analistleri ise Rolls-Royce'un aynı dönemde Çin pazarında yaklaşık 700 otomobil sattığını tahmin ediyor.

Bu sonuç, Hongqi'nin kendi ülkesinde satış açısından Rolls-Royce'u geride bıraktığını gösteriyor.

Şimdi hedef dünya pazarı

İç pazarda yakaladığı ivmenin ardından Hongqi, uluslararası büyüme planlarını hızlandırdı. Markanın ilk etapta odaklandığı ülkeler arasında Malezya ve Rusya bulunuyor.

Şirket, bu pazarlarda lüks otomobil segmentinde daha fazla büyüme potansiyeli gördüğünü belirtirken, küresel ölçekte premium markalarla rekabet etmeyi hedefliyor.