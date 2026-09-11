Yaklaşık 1600 futbol sahası büyüklüğündeki alanı kaplayan ve 300 metre derinliğe ulaşan eski maden sahası, 547 milyar litre su ile doldurularak bölgenin sanayi mirasında yeni bir sayfa açtı.

1940'lardan itibaren yerel ekonominin can damarı olan ve en parlak döneminde yüzlerce kişiye istihdam sağlayan tesis, Avrupa Birliği'nin sıkılaşan çevre standartları ve artan maliyetler nedeniyle kademeli olarak faaliyetlerini sonlandırdı. Enerji şirketi Endesa öncülüğünde 2008 yılında başlatılan ıslah çalışmaları kapsamında maden çukuru dört yıl içinde güvenli bir şekilde suyla dolduruldu.

Kapsamlı mühendislik hesaplamaları sayesinde kimyasal riski minimize edilen ve 865 hektarlık bir rezervuara dönüşen alan, günümüzde Mavi Bayrak sertifikalı plajı, kano ve su sporları imkanlarıyla popüler bir rekreasyon merkezine ev sahipliği yapıyor.

Maden kapatma süreçlerinde dünyadaki birçok örneğin aksine zehirli atık veya asit sızıntısı riski yaratmadan dönüştürülen As Pontes deneyimi, küresel ölçekte bilim insanlarının da dikkatini çekiyor.

Uzmanlar, projenin madencilik sonrası çevresel risklerin kontrol edilmesi açısından Almanya'dan ABD'ye kadar benzer sanayi alanlarına sahip ülkeler için önemli bir model oluşturduğunu belirtiyor.