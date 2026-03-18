Almanya Dijital İşler Bakanlığı tarafından hazırlanan ve kabine tarafından kabul edilmesi beklenen yeni politika belgelerine göre veri merkezi kapasitesinin 2030 yılına kadar iki katına çıkarılması hedefleniyor. Aynı politika belgeleri kapsamında yapay zeka merkezlerinin de dört katına çıkarılması bekleniyor.

ENERJİ SANTRALİ YERİNE VERİ MERKEZİ

Son yıllarda yapay zeka uygulamalarına yönelme seviyesindeki artış, dijitalleşme ve cloud hizmetleri işlem gücüne dair küresel talep hızlı bir şekilde artmaya devam ediyor. Bu veriler ışığında Dijital İşler Bakanlığı Almanya'yı Avrupa'nın en önde gelen ver merkezi konumuna yükseltmek için 28 önlemlik bir paket hazırladı.

Yapılan planlara göre kullanım dışı bırakılan linyit kömürü madenlerine ait enerji santralleri veri merkezlerine dönüştürülecek. Halihazırda şebekeye bağlı olan enerji santrallerinin geçişi bu anlamda kolaylık sağlayacak. Veri merkezi işletme vergileri yerel halkın da desteğini almayı kolaylaştırmak için tesisleri işleten şirketlerin merkezlerine değil bağlı bulunulan belediyeye ödenecek.

YENİLENEBİİLİR ENERJİYE YATIRIM

Almanya, veri merkezlerinin yakın gelecekte yüzde yüz seviyesinde yenilenebilir enerji ile çalışmasını hedefliyor. Hükümet aynı zamanda tesislerden elde edilen atık ısının da yerel ısıtma ağlarına vergisiz ve ücretsiz aktarımı için çalışmalar yapmayı planlıyor.

Politika belgesi aynı zamanda Avrupa merkezli olmayan veri aktarım ve cloud hizmet sağlayıcılarına bağlılığı azaltmayı hedefliyor. Bu kapsamda öncelik Alman ve Avrupa şirketlerine verilecek. İmzalanması hedeflenen plan kapsamında ''Yapay zeka gigafabrikası''nın da Almanya'da kurulması hedefi gündemde. Farika Avrupa liderliğinde kamu-özel ortaklığıyla ticari bir fabrika olarak inşa edilecek.