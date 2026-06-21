Zeytinlikler, tarlalar, üzüm bağları ve içinde konut bulunan tarım arazileri Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırılacak. Köylünün elinden alınıp şirkete verilecek verimli arazilerin büyüklüğü 50 futbol sahasını buluyor.

43 PARSEL BİRDEN GİDİYOR

Kamulaştırma kararının gerekçesi, Yatağan Termik Santrali’ne kömür sağlayan maden sahasında üretimin sürdürülmesi olarak açıklandı. Söz konusu ruhsat sahası, Ceyhan Saydanlı’nın sahibi olduğu Aydem Enerji’ye ait Yatağan Termik Santrali’nin yakıt ihtiyacını karşılayan linyit sahaları arasında yer alıyor. Karar kapsamında üç mahallede (köy) bulunan, önemli bölümü zeytinlikler, tarla, bağ, üzüm bağı ve içinde ev bulunan tarım arazilerinden oluşan toplam 43 parsel kamulaştırılacak.

Kamuoyunda ‘zeytinlik düzenlemesi’ olarak bilinen ve Muğla’daki Yatağan, Kemerköy ve Yeniköy termik santrallerinin kömür ihtiyacını karşılaması için zeytin ağaçlarının taşınmasına izin veren ‘şirkete özel yasa’ kapsamında kamulaştırılan alandaki zeytin ağaçları başka yerlere taşınacak.

Çalışma sahaları genişliyor

Termik santraller yüzünden geçim kaynakları olan tarım alanları ile zeytinlikleri ellerinden alınan köylüler yeni kamulaştırma kararı karşısında büyük üzüntü yaşadı. Acele kamulaştırma kararları yöre halkının mülkiyet hakkını ve tarımsal üretimini elinden alırken, enerji şirketleri santrallerin çalışabilmesi ve elektrik üretiminin sürdürülebilmesi için kömür sahalarındaki üretimin devam etmesi gerektiğini savunuyorlar. Son kararla birlikte Muğla’da termik santrallere kömür sağlayan maden sahalarının genişlemesi için yeni bir adım daha atılmış oldu.