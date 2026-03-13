Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, İran sınırında görev yapan birlikleri denetlemek üzere bölgeye giderek 6’ncı Hudut Tugay Komutanlığı, Ferdi Akman Hudut Karakolu ve Kurudere Hudut Karakolunda incelemelerde bulundu.
Milli Savunma Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Tokel’in sınır hattındaki birliklerin faaliyetlerini yerinde denetlediği ve yürütülen görevler hakkında komutanlardan bilgi aldığı bildirildi.
Paylaşımda denetlemeye ilişkin fotoğraflar da kamuoyuyla paylaşıldı.
Türkiye’nin doğu sınırında görev yapan hudut birlikleri, kaçak geçişlerin önlenmesi, sınır güvenliğinin sağlanması ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında 24 saat esasına göre devriye, gözetleme ve keşif faaliyetleri yürütüyor.