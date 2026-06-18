Can Holding, Tekfen Holding’in sermayesinde sahip olduğu yüzde 42.8’lik payın tamamını satmak için harekete geçti. Şirket, hisselerin devri konusunda OYAK ile resmi görüşmelere başladı.



Söz konusu gelişmenin ardından dikkat çeken yorumlardan biri de Hava Kuvvetleri Komutanlığı eski Askeri Savcısı, emekli Albay Ahmet Zeki Üçok’tan geldi. Üçok, şirketin yaklaşık 35 milyar lira özkaynağa sahip olduğunu, piyasa değerinin ise 51 milyar lira civarında oluştuğunu söyledi.



'BİZİM BİRİKİMLERİMİZ'



OYAK’ın Tekfen hisselerini alabilmesi için şirketin mevcut özkaynaklarının yaklaşık 16 milyar lira üzerinde bir bedel ödemesi gerektiğini belirten Üçok, OYAK yönetimine, “Bu fark hangi büyüme beklentisine dayanmaktadır? Tekfen’in önünde hangi yeni ve yüksek kârlı projeler bulunmaktadır? Bu değerleme hangi bağımsız raporlarla desteklenmektedir? Bu yatırımın nema ve rezervlere etkisi hesaplanmış mıdır” sorularını yöneltti.



OYAK Yönetim Kurulu Başkanı Zekai Aksakallı ve Genel Müdür Murat Yalçıntaş



Üçok, 51 milyar liralık satın alma bedelinin OYAK üyelerinin yıllardır maaşlarından kesilerek oluşturulan ortak birikimden karşılanacağını, bu nedenle OYAK üyelerinin detaylı şekilde bilgilendirilmeleri gerektiğini söyledi.



