Yargıtay 3. Ceza Dairesi, 6 emekli komutan hakkında verilen hapis cezalarını onadı.
Çetin Doğan ile Behzat Balta, Mehmet Kaya Varol, İhsan Balabanlı, Erdal Akyazan ve Emin Büyükkılıç’a verilen cezalar 20 Mart’ta kesinleşti.
Komutanların yeniden cezaevine girecekleri iddia edilirken iktidar kanadından ilk açıklama MHP cephesinden geldi.
"CEZAEVİNE KONULMAZLAR"
MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, "Hükümlülerin tutuklu kaldığı sürelerin cezadan mahsup edilmesi ve şartlı tahliye tarihleri dikkate alındığında tekrar cezaevine konulmazlar." ifadelerini kullandı.
MHP'li Yıldız, sosyal medyada şunları ifade etti:
Çetin Doğan ve bir kısım sanıkların cezası Yargıtay ‘da onandı.
Faillerin eyleminin teşebbüs aşamasına ulaşmayan hazırlık hareketleri kapsamında
TCK 316.maddesinde düzenlenen
"suç için anlaşma" suçunu oluşturması nedeniyle,
Çetin Doğan'ın 6 yıl 8 ay,
Behzat Balta'nın 5 yıl 10 ay,
Mehmet Kaya Varol ile
İhsan Balabanlı'ya 5 yıl 5 ay,
Erdal Akyazan ve Emin Büyükkılıç'a 5 yıl olarak hükmedilen hapis cezaları kesinleşti.
Meraklısına not:
*İtiraz infazı durdurmaz.
*Hükümlülerin tutuklu kaldığı sürelerin cezadan mahsup edilmesi ve şartlı tahliye tarihleri dikkate alındığında tekrar cezaevine konulmazlar.