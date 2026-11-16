Yabancı dijital konaklama platformlarının Türkiye'de faaliyet göstermek için Kültür ve Turizm Bakanlığından 5 milyon lira karşılığında izin belgesi almasını öngören kanun teklifi, bu hafta TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek.

Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunda kabul edilen teklif, hizmet bedellerine sınır getirilmesini ve kurallara uymayan platformlara para cezası ile erişim engeli uygulanmasını da kapsıyor.

İZİN BELGESİ İKİ YIL GEÇERLİ OLACAK

Teklife göre izin belgesi iki yıl geçerli olacak ve devredilemeyecek. Belge için belirlenen 5 milyon liralık ücret, her yıl yeniden değerleme oranında artırılacak.

Platformların belge alabilmesi için dijital hizmet vergisi mükellefi olması, vergi borcunun bulunmaması ve UETS adresi bildirmesi gerekecek. Ayrıca Türkiye'de ikamet eden Türk vatandaşı bir temsilci belirlenmesi şartı aranacak. Temsilcinin tüzel kişi olması halinde, Türkiye'de yerleşik bir sermaye şirketi olması ve temsile yetkili kişilerinden en az birinin Türk vatandaşı olması gerekecek.

İzin belgesi kapsamındaki uyuşmazlıklarda münhasıran Türk hukuku uygulanacak ve Türk mahkemeleri yetkili olacak.

HİZMET BEDELİNE YÜZDE 17 SINIRI

TRT'nin haberine göre teklifle, yabancı platformların yurt içinden yurt içine yapılan satışlarda hizmet bedeli üzerinden, vergiler hariç her ne ad altında olursa olsun alabileceği tutarın yüzde 17'yi geçmemesi öngörülüyor. Platformlar, dijital hizmet vergisi matrahı üzerinden Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansına on binde 7,5 oranında turizm payı da ödeyecek.

Platformlar yalnızca Bakanlıktan turizm belgeli konaklama tesisleri ile izin belgeli turizm amaçlı kiralanan konutların tanıtım ve satışını yapabilecek. İlanlarda bu belge numaralarının doğrulanarak paylaşılması zorunlu olacak.

Hizmet verenlerin alternatif kanallardan farklı fiyatla satış veya reklam yapması kısıtlanamayacak. Tesisler kampanyalı hizmet satışına zorlanamayacak ve nesnel bir ölçüt olmadan sıralamalarda geriye düşürülemeyecek.

HAKSIZ ALINAN BEDELİN 10 KATI CEZA ÖNGÖRÜLÜYOR

Yükümlülüklere aykırı davranan platformlara, ihlalin türüne göre 200 bin liradan 500 bin liraya kadar idari para cezası uygulanması öngörülüyor. Müşteriye taahhüt edilen hizmetin eksik verilmesi veya hiç verilmemesi halinde ise sözleşme başına 50 bin liradan 100 bin liraya kadar ceza kesilecek.

Yüzde 17 sınırının aşılması ya da sözleşmesiz haksız bedel alınması durumunda ceza, haksız alınan tutarın 10 katı olacak. Aykırılıkların tekrarı veya ülke turizmini baltalayıcı faaliyetler halinde izin belgesi iptal edilecek.

İzinsiz faaliyet gösteren, belgesi iptal edilen ya da belgesinin süresi dolan platformlara Bakanlık kararıyla erişim engeli uygulanacak.

Düzenlemenin yasalaşmasının ardından Türkiye'de halihazırda faaliyet gösteren yabancı dijital konaklama platformlarının, izin belgesi almak için üç ay içinde Bakanlığa başvurması gerekecek.