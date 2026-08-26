Kültür ve Turizm Bakanlığı, basit konaklama tesislerinin belgelendirilmesine ilişkin yönetmelikte önemli değişikliklere gitti. Yeni düzenlemeyle pansiyon, motel ve benzeri tesislerin fiziki koşulları, hijyen, güvenlik ve havuz kullanımına ilişkin şartlar yeniden belirlendi.

25 ODADA RESEPSİYON ZORUNLU

Yeni kurallara göre 25 oda ve üzeri kapasiteye sahip basit konaklama tesislerinde resepsiyon bulunması zorunlu hale geldi. Bu tesislerde ayrıca ilk yardım malzemelerinin bulundurulması ve sertifikalı ilk yardım personeli çalıştırılması gerekecek.

Temizlik ve bakım faaliyetlerinin düzenli yapılması, haşereyle mücadele edilmesi ve yiyecek-içeceklerin uygun koşullarda muhafaza edilmesi de zorunlu kılınarak standartlar yükseltildi.

HAVUZLARDA YENİ GÜVENLİK KURALLARI

Yüzme havuzu bulunan tesisler için de sıkı güvenlik önlemleri getirildi. Havuzlarda filtrasyon ve dezenfeksiyon sistemlerinin bulunması, kaymayı önleyici zemin kullanılması ve emniyet basamaklarının yer alması şart koşuldu.

Çocuklara yönelik havuzların derinliği 50 santimetreyi geçemeyecek. Ancak yalnızca 12 yaş ve üzerindeki müşterileri kabul eden tesisler bu şarttan muaf tutulacak. Havuz kullanım kuralları Türkçe ve en az iki yabancı dilde duyurulacak; tesislerde en az iki sertifikalı cankurtaran bulundurulması gerekecek.

ODA VE BANYOLAR İÇİN ASGARİ STANDARTLAR

Konaklama odalarında yatak, yastık, havlu, çarşaf, aydınlatma, priz, çöp kutusu, dolap ve perde gibi temel unsurların bulunması zorunlu hale getirildi. Banyolarda ise duş kabini veya perde, ayna, çöp kutusu, sabun, gerekli armatürler ve suyun yayılmasını önleyecek düzenlemeler yer alacak.

BELGE DEVİRİNE SINIRLAMA

Basit konaklama turizm işletme belgeleri, ölüm veya miras yoluyla intikal dışında devredilemeyecek. Mevzuata aykırı devir tespit edilmesi halinde valilik tarafından işlem uygulanacak.

Düzenlemenin belge devrine ilişkin hükümleri 26 Ağustos'ta yürürlüğe girerken, tesislerin asgari niteliklerine ilişkin bazı yeni şartlar 1 Kasım 2026'da uygulanmaya başlayacak.