Kültür ve Turizm Bakanlığının açıklamasına göre, 30 Nisan 2026 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı ile yüzde 2’den yüzde 1’e düşürülen konaklama vergisi, daha önce yıl sonuna kadar geçerli olacak şekilde düzenlenmişti.

31 ARALIK 2027'YE KADAR UZATILDI

Yeni kararla birlikte indirimli vergi oranının süresi 31 Aralık 2027 tarihine kadar uzatıldı.

KATKI SAĞLAMASI HEDEFLENİYOR

Düzenlemenin, Türkiye’deki turizm işletmelerinin uluslararası pazarlardaki rekabet gücünü artırmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

CUMHURBAŞKANINA TEŞEKKÜR ETTİ

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da yaptığı yazılı açıklamada, turizm sektörüne yönelik desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti.