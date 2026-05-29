CHP ile ilgili 'mutlak butlan' kararı ve Genel Merkez'e yönelik polis baskınının yankıları sürerken, Konda Araştırma'dan dikkat çeken bir anket geldi. Konda Genel Müdürü Aydın Erdem, 'mutlak butlan' kararı sonrasında yaptıkları araştırmanın sonuçlarını Flu TV'de İlker Canikgil'in yayınında paylaştı. "Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanlık görevine gelmeli" diyenlerin CHP içindeki oranı yüzde 5 düzeyinde oldu. Kılıçdaroğlu'nun başkanlığını isteyen AKP'lilerin oranı yüzde 39, MHP'lilerin oranı ise yüzde 31 olarak kayıtlara geçti. DEM Partililerin de yüzde 14'ü 'Kılıçdaroğlu' derken, kararsızların oranının yüzde 13'te kaldı.

