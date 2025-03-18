Ekim 2024’te gerçekleştirilen ve 6 bin 137 kişinin katıldığı anket kapsamında, katılımcılara “Ramazan ayında lokantalar gündüz açık kalmalı mı, yoksa iftara kadar kapalı mı olmalı?” sorusu yöneltildi.

2007 yılında “Ramazan’da lokantalar tamamen kapalı olmalı” diyenlerin oranı %14 seviyesindeyken, 2024 yılı itibarıyla bu oran %4’e kadar düştü. Benzer şekilde, “Lokantalar iftara kadar kapalı olmalı” görüşünü savunanların oranı da %38’den %24’e geriledi.

Buna karşılık, “Ramazan ayında lokantalar açık olmalı” diyenlerin oranında ciddi bir artış yaşandı. 2007’de %48 olan bu oran, 2024’te %62’ye yükseldi.

Bu veriler, Türkiye’de bireysel dindarlık anlayışının değiştiğine ve kamusal alandaki din algısının farklı bir boyut kazandığına işaret ediyor. Kamuoyunda giderek daha fazla insanın Ramazan ayında bireysel tercihlere saygı duyulması gerektiğini düşündüğü gözlemlenirken, kamusal alanın dini kurallar çerçevesinde şekillendirilmesine yönelik destek ise giderek azalıyor.