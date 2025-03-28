Tutuklanan ve görevden alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 19 Mart 2025’te gözaltına alınmasıyla başlayan ve tutuklanmasıyla büyüyen siyasi kriz, kamuoyunun geniş kesimlerinde karşılık buldu.

KONDA Araştırma, 24–25 Mart 2025 tarihlerinde gerçekleştirdiği ve kamuoyunun İmamoğlu’nun tutuklanmasına ve sonrasında başlayan protestolara bakışını ölçtüğü araştırmanın sonuçlarını yayımladı.

Karar’ın haberine göre, KONDA Barometresi aboneleriyle paylaşılan anket, dikkat çekici bulgular içeriyor.

KONDA’nın verileri şöyle gerçekleşti…

Kamuoyunun eylemlere bakışı:

Yüzde 21: “Eylemler tamamen haklı.”

Yüzde 52: “Düzeni bozmadıkça eylemler haklıdır.”

Yüzde 27: “Eylemler haksızdır.”

Yani toplamda toplumun yüzde 73’ü, Saraçhane ve devamındaki protestoları meşru buluyor.

TUTUKLAMA KARARINA TEPKİ BÜYÜK

Aynı ankette İmamoğlu’nun tutuklanmasına ilişkin sorulan soruya verilen yanıtlarda da benzer bir tablo dikkat çekiyor:

Yüzde 65: “Tutuklama kararı yanlıştır.”

Yüzde 30: “Doğrudur.”

Yüzde 5: “Fikrim yok.”

İmamoğlu’nun tutuklanmasını yanlış bulanların oranı, eylemleri meşru görenlerle paralel seyrediyor.

MUHALEFET KADAR İKTİDAR SEÇMENİ DE HUZURSUZ

KONDA’nın anketinde dikkat çeken bir diğer bulgu ise partiler üstü bir rahatsızlığın varlığı.

Her ne kadar muhalefet seçmeni arasında eylemlere destek daha yüksek çıksa da, iktidar partisine yakın seçmenlerin bir kısmının da tutuklama sürecini “ağır ve haksız” bulduğu ifade ediliyor.