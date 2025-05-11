Gazeteci Ertuğrul Özkök, KONDA Araştırma'nın Nisan anketini köşesine taşıdı.

12-13 Nisan tarihleri arasında yapılan ankette ilginç sonuçlar yer aldı.

Özkök yazısında şunları kaydetti:

İMAMOĞLU 10 PUAN FARK ATTI

Nisan ayı raporundaki sonuç cümlesi şu:

“Siyasi bağlamda asıl çarpıcı olan, Ekrem İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanı Erdoğan karşısındaki yükselişi…”

Bunu da iki ayrı soruda görüyoruz.

Birincisi “Türkiye’yi kim yönetsin?” sorusu.

Şu 9 kişiden hangisi Türkiye’yi yönetsin?

Burada çoklu bir aday sıralaması yapılmış.

Yani sadece Erdoğan ve İmamoğlu değil, Mansur Yavaş, Selahattin Demirtaş, Devlet Bahçeli ve Ümit Özdağ, Fatih Erbakan, Özgür Özel ve Müsavat Dervişoğlu da konmuş.

Bu soru şubat ayında sorulduğunda; yüzde 22 Erdoğan; yüzde 13 İmamoğlu cevabını vermiş.

İmamoğlu 9; Erdoğan 4 puan yükselmiş

19 Mart’ta sorulduğunda; yüzde 22 Erdoğan; yüzde 16 İmamoğlu demiş.

Ve nisan ayında sorulduğunda ise sonuç şu:

Erdoğan 4 puan yükselerek yüzde 26 olmuş.

İmamoğlu ise 9 puan yükselerek yüzde 22’ye gelmiş.

Yüzde 11 Mansur Yavaş, yüzde 7 Selahattin Demirtaş diyor.

İkisi arasında seçim yapılsa hangisi: Erdoğan mı, İmamoğlu mu?

O zaman gelelim asıl soruya.

Bugün seçim yapılsa ne olur?

Erdoğan ve İmamoğlu’nun yarışacağı bir seçim senaryosunda İmamoğlu yüzde 43 oy alırken, Erdoğan yüzde 33’te kalıyor.

Yani arada 10 puan fark var ve İmamoğlu’nun yükselişi devam ediyor.

19 Mart Erdoğan’a desteği düşürüyor

HER 3 KİŞİDEN 2'Sİ ERDOĞAN'IN KAZANMASI 'TÜRKİYE İÇİN KÖTÜ OLUR' DEDİ

Peki 19 Mart darbesinden sonraki siyasi gelişmeyi nasıl özetleyebiliriz?

BİR: “İmamoğlu’nun destek oranı değişmezken, Erdoğan’ın halk genelindeki desteği düşmeye başladı.”

Erdoğan için asıl tehlike çanı şu

İKİ: Ama 19 Mart darbesinin asıl çarpıcı sonucu şu:

“Önümüzdeki seçimi yeniden Erdoğan’ın kazanması Türkiye için iyi mi olur kötü mü?” sorusuna verilen cevap.

Önce geçmişi vereyim.

2023 yılında yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminde bu soruya halkın yüzde 49’u “Kötü olur” cevabını veriyordu.

Yani “Erdoğan’ın seçimi kazanması Türkiye için iyi olur” diyenlerin oranı, “Kötü olur” diyenlerden fazlaydı.

19 Mart faturası Erdoğan’a kesiliyor

Ya 19 Mart darbesi sonucu durum ne?

19 Mart’ta İmamoğlu’nun gözaltına alınmasından 1 ay sonra, yani nisan ayında durum şu:

Türk halkının yüzde 67’si, “Seçimi Erdoğan’ın kazanması Türkiye için kötü olur” diyor.

Bence 19 Mart’ın en çarpıcı sonucu bu.

Ve 19 Mart’ın faturası Cumhurbaşkanı Erdoğan’a kesiliyor.

Ağır propagandadan sonra halk iddialara inanıyor mu?

TOPLUM İMAMOĞLU'NUN TUTUKLANMASI SÜRECİNE İKNA OLMADI

Anketin yargıyı ilgilendiren çarpıcı bir bölümü de var.

Son 1 ayda iktidar medyasının ve trollerinin İmamoğlu ve arkadaşlarına karşı propaganda kampanyası, Ergenekon kumpasları sırasındakini bile solladı.

Gizli tanıklar, itirafçı olmayla zorlanan tutuklular, artık belden aşağı inen iftiraların sonucu ne?

Anketten aynen aktarıyorum:

“Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması hukuka aykırıdır ve suçlamalara inanmıyorum” diyenlerin oranı yüzde 62.

“Hukukidir” diyenler yüzde 38.

Her 10 Türk vatandaşından 6’sı iddialara inanmıyor

Yani her 10 Türk vatandaşından 6’sı bu tutuklama hukuki değil, siyasi bir karardır diyor ve yolsuzluk iddialarına inanmıyor.

Dikkat edin, 19 Mart’ın üzerinden iki aya yakın fazla zaman geçti ve bu abartılmış propagandaya rağmen halktaki bu inanç değişmiyor.

PARLAMENTER SİSTEM TALEBİ ARTTI

19 Mart asıl öldürücü darbeyi başkanlık sistemine vurdu

Ve geliyorum Konda’nın, hem CHP’nin hem AKP’nin ders çıkaracağı en çarpıcı sonucuna:

“Sizce başkanlık sistemi mi, yoksa bundan önceki parlamenter sistem mi doğrudur?”

Sıkı durun.

Artık her 10 Türk vatandaşından 7’si “Parlamenter sistem doğrudur” diyor

(*) “Başkanlık sistemi doğrudur” diyenler nisan ayında 8 puan daha düşmüş.

(*) “Parlamenter sistem doğrudur” diyenler yüzde 71.

Yani:

Her 10 Türk vatandaşından 7’si “Parlamenter sistem doğrudur” diyor.

“Parlamenter sistem doğrudur” diyen AKP’liler yüzde 14’ten yüzde 29’a çıktı

Üstelik, daha önce “Parlamenter sistem doğrudur” diyen AKP’lilerin oranı yüzde 14 iken, bu ay bu rakam yüzde 29’a çıkmış.

Konda anketinin nisan sonuçları şunu açıkça ortaya koyuyor.

19 Mart darbesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a pahalıya patlıyor.

Ve halkın artık mesajı açık:

“İmamoğlu’na yöneltilen suçlamalara inanmıyoruz, onu tutuksuz yargılayın.”

“Ve güçlendirilmiş başkanlık sisteminden vazgeçip, parlamenter sisteme dönün.”

Bence hem AKP hem CHP hem de öteki parti kurmaylarının çok ciddi düşünmesi gereken iki sonuç bu.

CHP açısından çıkarılacak sonuç ise şu:

Boykotlar kesinlikle destek görmemiş.