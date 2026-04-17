2 numaralı UEFA organizasyonunda Freiburg, Aston Villa, Nottingham Forest ve Braga, yarı finale adını yazdıran takımlar oldu.

İlk maçta Celta Vigo'yu 3-0 yenen Freiburg, deplasmanda da 3-1 galip gelerek güle oynaya yarı final biletini aldı.

Freiburg ile yarı finalde eşleşen Braga ise Real Betis'i eledi. İlk maçtaki 1-1'lik beraberliğin ardından Real Betis'i İspanya'da 4-2 yenen Braga, yarı finalist oldu.

İNGİLİZ EKİPLERİ KARŞI KARŞIYA GELECEK

Turnuvanın favorileri arasında gösterilen Aston Villa ise Bologna'yı iki maçta da yenerek turlayan taraf oldu. İtalya'da 3-1 kazanan Villa, İngiltere'de de 4-0 galip gelerek yarı finale adını yazdırdı.

Vitor Pereira'nın çalıştırdığı Nottingham Forest ise Portekiz devi Porto ile deplasmanda 1-1 berabere kaldığı maçın İngiltere'deki rövanşını 1-0 kazanarak turladı. Nottingham Forest, bir diğer İngiliz ekibi Aston Villa'nın rakibi oldu.

Turun ilk maçları 30 Nisan Perşembe günü, rövanş karşılaşmaları ise 7 Mayıs Perşembe günü oynanacak.

Eşleşmeler özetle şöyle:

Braga-Freiburg

Nottingham Forest-Aston Villa