3 numaralı UEFA organizasyonunda gecenin ilk maçında Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, AZ Alkmaar ile 3-0'ın rövanşında 2-2 berabere kalarak yarı final biletinin sahibi oldu.
Crystal Palace, 3-0 kazandığı maçın rövanşında Fiorentina'ya 2-1 yenilmesine karşın toplamda 4-1'lik skorla Arda Turan'ın ekibi Shakhtar'ın yarı finaldeki rakibi oldu.
İlk maçta 2-0 mağlup olan Fransız ekibi Strasbourg ise Almanya temsilcisi Mainz'ı 4-0 yenerek yarı finale yükseldi.
Samsunspor'u eleyen Rayo Vallecano ise 3-0 kazandığı ilk maçın rövanşında 3-1 yenilmesine rağmen toplamda 4-3'lük skorla Strasbourg'un yarı finaldeki rakibi oldu.
Eşleşmeler özetle şöyle:
Shakhtar Donetsk-Crystal Palace
Strasbourg-Rayo Vallecano