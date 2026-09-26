Kikwit kentinden başkent Kinşasa’ya gitmek üzere havalanan uçak, seyir sırasında yaşanan teknik sorun nedeniyle acil iniş girişiminde bulundu. Kwango eyaletindeki Kenge bölgesinde gerçekleşen olayda, iniş için uygun bir pist bulunmaması nedeniyle uçak yerleşim bölgesindeki bir araziye düştü.

BİR BEBEĞİN DE CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Çarpmanın ardından uçakta yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekiplerin müdahalesiyle enkazdaki yangın kontrol altına alınırken, arama çalışmalarında 16 yetişkin ile bir bebeğin cansız bedenine ulaşıldı.

İKİ KORGENERAL DE HAYATINI KAYBETTİ

KDC ordusu, kazada resmi görev kapsamında seyahat eden iki üst düzey askeri yetkilinin de yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Hayatını kaybedenlerin Yüksek Askeri Mahkeme Başkanı Korgeneral Joseph Mutombo ile Askeri Silahlı Kuvvetler Başsavcısı Korgeneral Lucien-Rene Likulia olduğu belirtildi.

KDC Ordusu Sözcüsü Tümgeneral Efomi Ekenge, uçakta bulunan heyet üyeleri ve mürettebatın tamamının kazada hayatını kaybettiğini doğruladı.

KAZANIN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Sivil Havacılık Dairesi Yönetim Kurulu Başkanı Tryphon Kin-Kiey Mulumba ise uçağın neden düştüğüne ilişkin kesin nedenin henüz belirlenemediğini açıkladı.

KDC Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada da kazanın tüm yönleriyle aydınlatılması için soruşturma talimatı verildiği duyuruldu. Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi’nin, kazada yaşamını yitirenlerin aileleri ile güvenlik güçlerine başsağlığı dileklerini ilettiği bildirildi.