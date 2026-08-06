Afrika'nın zengin yeraltı kaynaklarına sahip ülkesi Demokratik Kongo Cumhuriyeti (DKC), maden sektöründen sağlanan katma değeri ülke içinde tutmak amacıyla ham madde ihracatına kısıtlama getirdi. Hükümet tarafından yürürlüğe konulan resmi kararnameye göre, bakır ve kobalt konsantrelerinin yurt dışına çıkarılması derhal geçerli olmak üzere yasaklandı.

STRATEJİK DURUMLARA 1 YILLIK İZİN

Maden Bakanı Louis Kabamba Watum, Dış Ticaret Bakanı Julien Paluku Kahongya ve Ekonomi Bakanı Daniel Mukoko Samba’nın ortak imzasını taşıyan 29 Haziran tarihli kararnamede, konsantre ürünlerin ihracatına son verildiği bildirildi. Yayımıyla birlikte yürürlüğe giren kararda, yalnızca "stratejik" koşullar oluştuğu takdirde Maden Bakanı'nın onayına bağlı olarak şirketlere en fazla bir yıllık geçici muafiyet tanınabileceği kaydedildi.

YAN ÜRÜNLERE YÜZDE 55'LİK DEĞERLEME KATSAYISI

Kobalt üretiminde küresel ölçekte birinci, bakır tedarikinde ise ikinci sırada yer alan ülke, kamu gelirlerini artırma stratejisi kapsamında yan ürün rejimini de yeniden yapılandırdı. Yeni mevzuat doğrultusunda, ekonomik değere sahip yan ürünlerin ihracat işlemlerinde %55’lik bir değerleme katsayısı esas alınacak. Maden işletmelerinin stoklarındaki yan ürünleri derhal bildirmesi gerekirken, vergi düzenlemesinin tam entegrasyonu için üç aylık geçiş süreci belirlendi.

ULUSLARARASI SEKTÖR DEVLERİ KARARIN HEDEFİNDE

Kinşasa yönetiminin aldığı bu radikal kararın, ülkede faaliyet gösteren uluslararası madencilik konsorsiyumlarının operasyonel süreçlerini doğrudan etkilemesi bekleniyor. Düzenlemeden etkilenecek başlıca aktörler arasında küresel kobalt pazarının önde gelen isimlerinden Çinli CMOC ve Glencore'un yanı sıra Huayou Cobalt, Zijin Mining, Ivanhoe Mines ve Eurasian Resources Group yer alıyor.