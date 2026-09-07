KDC Sağlık Bakanlığı, ülkede devam eden Ebola salgınına ilişkin son verileri kamuoyuyla paylaştı. Bakanlığın açıklamasına göre salgın, ülkenin 6 eyaletindeki 60 bölgede etkisini sürdürüyor. 15 Mayıs’ta ilan edilen salgında doğrulanmış vaka sayısı 6 bin 436 olarak kayıtlara geçti. ÖLÜ SAYISI 3 BİN'E YÜKSELDİ Salgının başlangıcından bu yana Ebola nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 3 bin 95’e yükseldi. Yetkililer, hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla yürütülen çalışmaların sürdüğünü belirtirken, salgının etkili olduğu bölgelerde sağlık ekiplerinin çalışmalarına devam ettiği bildirildi.

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