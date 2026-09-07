KDC Sağlık Bakanlığı, ülkede devam eden Ebola salgınına ilişkin son verileri kamuoyuyla paylaştı.
Bakanlığın açıklamasına göre salgın, ülkenin 6 eyaletindeki 60 bölgede etkisini sürdürüyor. 15 Mayıs’ta ilan edilen salgında doğrulanmış vaka sayısı 6 bin 436 olarak kayıtlara geçti.
ÖLÜ SAYISI 3 BİN'E YÜKSELDİ
Salgının başlangıcından bu yana Ebola nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 3 bin 95’e yükseldi.
Yetkililer, hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla yürütülen çalışmaların sürdüğünü belirtirken, salgının etkili olduğu bölgelerde sağlık ekiplerinin çalışmalarına devam ettiği bildirildi.