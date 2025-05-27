MHP lideri Devlet Bahçeli’nin çağrısıyla başlayan “Terörsüz Türkiye” sürecinde silah bıraktığını açıklayan terör örgütü PKK, kongrelerine devam ediyor. Faaliyet alanlarını genişletiyor. Son olarak Hollanda’da, KCK bünyesindeki sözde Kürdistan Ulusal Kongresi 23. olağan genel kongresini yaptı. İki gün süren kongrede Ahmet Karamus ile Zeynep Murat sözde eş başkanlığa seçildi. Kongreye, PKK’nın Suriye kolu PYD, İran kolu PJAK’tan katılım oldu.

İnterpol düzeyinde haklarındaki yakalama kararı bulunan terör örgütü yöneticileri kongreye görüntülü bağlandı. Kongreye, terör örgütü elebaşı Cemil Bayık ile PKK’nın silahlı yapılanmasını temsilen Murat Karayılan ile Remzi Kartal ve Zübeyir Aydar da mesaj gönderdi. Bayık ve Karayılan’ın mesajında; Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsızlığının tapusu Lozan Antlaşması’na vurgu yapılması dikkat çekti.

Mesajda, “Orta Doğu, Kürdistan’ın merkezinde yer aldığı yeni bir döneme girdi. Abdullah Öcalan, Türk Devleti ile bir diyalog süreci yürütmektedir. Biz üzerimize düşeni fazlasıyla yerine getirdik. Şimdi sıra karşı taraftadır. Her 4 parçada çok önemli örgütlenme düzeyine ve özgürlük bilincine ulaşıldı. Apo son görüşmelerinde bu konunun üzerinde önemle durdu. Lozan Konferansında bir ulusal konferansın yapılması kararı alınmıştı” denildi.

Gelişmeleri izliyorlarmış

Suriye’nin kuzeyindeki PYD adına konuşan Bedran Çiya adlı teröristin, “Suriye’deki 4 parça Kürdistan” çıkışı yapması dikkat çekti. KNK sözde eş başkanlığına seçilen Ahmet Karamus, “dört parçada temsiliyet” vurgusuyla “2 yıl içinde ulusal birliği sağlama” iddiasında bulundu. Zübeyir Aydar da yeni gelişen süreç ile birlikte Türkiye’deki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirterek, “4 parça Kürdistan’daki kazanımlarımızı koruyacağız” dedi.