ABD Başkanı Donald Trump, cuma günü yaptığı açıklamada, Cumhuriyetçilerin ara seçimlerde Kongre'nin her iki kanadındaki çoğunluğu kaybetmesinin ardından kabinesinde değişiklikler yapmayı planladığını bildirdi.

CBS News kanalında yayımlanan "60 Minutes" programına verdiği mülakatta birilerini görevden almayı planlayıp planlamadığı sorulan Trump, "Evet, planlıyorum. Birazcık." yanıtını verdi.

Kabinesine ilişkin değerlendirmesinde, "Kabinemi seviyorum. İyi olduklarını düşünüyorum," diyen Trump, "Ancak... belki birkaç değişiklik yapacağım." ifadelerini kullandı.

Trump'ın bu açıklamaları, Özel Kalem Müdür Yardımcısı Stephen Miller'ın, Susie Wiles'ın yerine Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü olacağını duyurmasının hemen ardından geldi.

Trump'ın özel kalem müdürü olarak görev yapan Wiles'ın ise başkanın siyasi operasyon ekibine geçeceği kaydedildi.

KABİNE'DE BÜYÜK DEĞİŞİKLİK

Başkan Trump, cuma günü eski yakın danışmanı Susie Wiles'ı Beyaz Saray Özel Kalem Müdürlüğü görevinden alarak yerine Özel Kalem Müdür Yardımcısı Stephen Miller'ı getirdi.

Miller, Trump'ın göreve dönmesinden bu yana yürütme yetkilerinin agresif bir şekilde kullanılmasını diğer tüm üst düzey danışmanlardan daha fazla teşvik etti.

Ülke genelinde göçmenlerin yakalanmasına yönelik giderek sertleşen taktiklerin devreye sokulması ile Trump ve Miller'ın "yabancı işgali" olarak nitelendirdiği Karayip Denizi ve doğu Pasifik Okyanusu'ndaki küçük teknelerin bombalanması gibi yönetimin en sert adımlarının arkasındaki ana etken Miller oldu.

Başkanın bu tercihi, görevdeki son iki yılında sergilemek istediği duruşa ve yarım yüzyılın en kesin siyasi hezimetine karşılık yaklaşımını ne kadar az değiştirme niyetinde olduğuna dair net bir işaret verdi.

Karar ayrıca, Kongre'deki yeni yetkilerini yönetimi denetlemek için kullanmaya kararlı Demokratların hedefindeki bir ismi merkeze yerleştirdi.

TRUMP'IN BÜYÜK DESTEKÇİSİ

Sosyal medya paylaşımında Trump'ı ABD tarihinin "en yenilikçi siyasi lideri" olarak niteleyen Miller, başkanın "Amerika'yı, ülkeyi yok etmek isteyenlerden tek başına kurtardığını" ifade etti.

Miller paylaşımında, "Görev artık her zamankinden daha net: Başkanımızı desteklemek ve bu muhteşem Cumhuriyeti savunmak için tüm ruhumuzla mücadele etmek." dedi.

Miller'a yakın çevreler, kendisinin Kongre'deki Demokratlarla uzlaşmaya hiçbir ilgi göstermediğini ve Temsilciler Meclisi'nden gelmesi beklenen mahkeme celpleri ile soruşturmalara karşı mücadeleye hazır olduğunu belirtti.

Miller'ın temel önceliğinin bölünmüş MAGA koalisyonunu yeniden inşa etmek ve 2024'te Trump'ı seçen seçmenleri harekete geçirecek politikaları sürdürmek olduğu aktarıldı.

Trump'ın ilk döneminde Miller'ın yardımcılığını yürüten ve şu anda Ballard Partners bünyesinde lobicilik yapan Hunter Morgen ise "Stephen, her zaman MAGA hareketinin sönmeyen ateşi oldu ve öyle kalacak; Başkan'ın sözlerini ve politikasını eyleme döküyor." mesajını paylaştı.

YASAL SINIRLARI ZORLAYACAK

İlk dönemdeki bazı kıdemli yardımcıların aksine görevini ülkeyi başkandan korumak olarak görmediğini belirten Wiles ile kıyaslandığında Miller'ın, yasal sınırları zorlamaya çok daha istekli olduğu kaydediliyor.

Hükümet mekanizmalarının işleyişini yakından bilen Miller, 2018'de Temsilciler Meclisi çoğunluğunun el değiştirmesiyle Kongre'den gelen yoğun celp dalgası sürecinde ilk yönetimde yer alan Batı Kanadı'ndaki iki üst düzey personelden biri olarak öne çıkıyor.

Trump'ın iki dönemi arasındaki yılları kapsamlı bir ajandayı hayata geçirecek kadroları kurmakla geçiren Miller'ın kilit kurumlardaki hukukçular arasında müttefikleri bulunuyor.

Miller'ın ayrıca Adalet Bakanı Todd Blanche ve Savunma Bakanı Pete Hegseth ile de sürekli bir diyalog yürüttüğü ifade ediliyor.

Savunma Bakanı Hegseth, terfiyi sosyal medyada kutlayarak Miller'ı "gerçek bir vatansever ve Önce Amerika savaşçısı" olarak tanımladı ve "Büyük TEBRİKLER" mesajının yanı sıra "Vatanseverler kontrolde" ifadesini kullanarak ikisinin birlikte yer aldığı bir fotoğrafı paylaştı.

Bununla birlikte Miller'ın müttefikleri, kendisinin İran savaşının siyasi bir felaket olduğunu kavradığını ve başkanın MAGA tabanında popüler olan politikalara dönmesi gerektiğine inandığını dile getirdi.