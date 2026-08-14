Aziz Yıldırım’ın sekiz yıl aradan sonra yeniden Fenerbahçe başkanı seçildiği 7 Haziran’daki kongrede dikkat çeken gelişmelerden biri de Metin Şen’in yeni aşkının ortaya çıkması olmuştu. Mayıs ayında flört etmeye başlayan Pınar Aydın ile Metin Şen’in ilişkisi, son paylaşımın ardından yeniden gündeme geldi.

PROFİL FOTOĞRAFINI DEĞİŞTİRDİ

Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre; Pınar Aydın, sosyal medya hesabındaki profil fotoğrafını Metin Şen ile birlikte çekildikleri bir kareyle değiştirdi. Bu hamle, çiftin ilişkisini daha görünür hale getirirken, ikilinin mutluluğu da dikkatlerden kaçmadı.

YUNAN ADALARINDA AŞK TATİLİ

Aydın’ın önceki gün yaptığı paylaşım da çiftin keyifli anlarını ortaya koydu. Metin Şen’in teknesiyle Bodrum’a yakın Yunan adalarını gezen çift, tatillerinden romantik bir kareyi takipçileriyle paylaştı.

MUTLULUKLARI HERKESİN DİLİNDE

Mayıs ayında başlayan birliktelikleriyle dikkat çeken Pınar Aydın ve Metin Şen, kısa sürede magazin dünyasının konuştuğu çiftlerden biri oldu. İkilinin birlikte verdiği pozlar, aşklarının doludizgin devam ettiğini gösterirken, yakın çevrelerinde de mutluluklarının konuşulduğu belirtiliyor.