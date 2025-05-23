Türkiye’nin önde gelen alışveriş merkezlerinden Forum AVM’lerin konkordato süreci sona erdi. Forum İstanbul, Marmara Forum, Forum Ankara ve yedi AVM'nin daha bağlı olduğu toplam 10 şirket, İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 16 Mayıs 2025 tarihli kararıyla konkordato korumasından resmen çıktı.

28 MİLYAR LİRALIK BORÇ

Patronlar Dünyası’ndan Mustafa Ali Aykol’un haberine göre, geçtiğimiz yılın sonunda yaklaşık 28 milyar TL borç nedeniyle konkordato başvurusunda bulunan ve bir yıl süreyle icra takibinden korunma hakkı kazanan şirketler, kendi istekleriyle konkordato sürecinden çekildi.

Söz konusu şirketler; Multi İstanbul, Multi Ankara, Multi Aydın, Multi Erzurum, Multi Kapadokya, Multi Çamlık, Multi Gordion ve Multi Magnesia isimleriyle faaliyet gösteriyor ve iş insanları Mehmet Gezer ile Kübra Çifçi tarafından kurulmuştu.

TÜM TEDBİRLER KALDIRILDI

Şirketler, konkordato başvurusunda gerekçe olarak döviz kredileri, pandemi döneminde oluşan kira kayıpları ve azalan müşteri trafiğini göstermişti. Mahkemece atanan komiser heyetinin hazırladığı raporda, firmaların borca batık olmadığı, 31 Mart 2024 itibarıyla 23 milyar TL’yi bulan varlık rayiç değerlerinin, borçlarını karşılamaya yeteceği belirtilmişti.

Bu süreçte Forum AVM’lere yönelik satın alma girişimleri de gündeme geldi. Yeni Gimat GYO, Nata Holding ve Rönesans GYO gibi büyük yatırımcıların ilgisi sektörde geniş yankı uyandırmıştı.

İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 16 Mayıs 2025 tarihli duruşmasında, şirketlerin konkordato talebinden feragat ettikleri resmen kayda geçirildi. Mahkeme ayrıca konkordato kapsamında uygulanan tüm mühlet ve tedbir kararlarını kaldırarak, konkordato komiserlerinin görevlerine de son verdi.

Bu kararla birlikte Forum AVM’lerin bağlı olduğu şirketler, tam mali ve hukuki hareket serbestisine kavuşmuş oldu. Şirketler artık konkordato koruması olmadan borç yapılandırma ve ticari faaliyetlerini sürdürecek.