Yüksek faiz ortamı, borç yükü ağırlaşan firmaları finansal dar boğaza sürüklüyor. Nakit akışı bozulan birçok şirket mahkemenin yolunu tutarken, konkordato ve iflas kararlarında dikkat çekici bir artış yaşanıyor. Yılın ilk beş ayında mahkemelerce verilen konkordato geçici mühlet kararı geçen yıla göre yüzde 97 arttı. Sadece 5 ayda iflas kararı verilen dosya sayısı ise 77’ye ulaşarak, geçen yılın tamamına yaklaştı. Konkordatotakip.com sitesinin Basın İlan Kurumu’ndan derlediği verilere göre, mahkemelerce verilen konkordato geçici mühlet kararı sayısı mayıs ayında 185 oldu. Ocak ayında konkordato geçici mühlet kararı verilen dosya sayısı 231, şubatta 163, martta 189, nisanda da 199 olarak açıklanmıştı. Bu kapsamda yılın ilk beş ayında konkordato başvurusu kabul edilen dosya sayısı 967’ye çıktı. Söz konusu rakam geçen yılın aynı döneminde ise 491’di. Bu kapsamda konkordato geçici mühlet kararı verilen dosya sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 96.9 oranında arttı. Geçen yıl 2018’den bu yana en yüksek seviyeye ulaşılarak, 1.723 adet dosya için konkordato geçici mühlet kararı verilmişti.

DİKKAT ÇEKEN ARTIŞ

Mayısta kesin mühlet kararı verilen dosya sayısı 164 olurken, yılın ilk beş ayında kesin mühlet kararı verilen dosya sayısı ise 2024’ün aynı dönemine göre yüzde 241’lik artışla 690’a çıktı. Konkordatonun reddi kararı verilen dosya sayısı ise yılın en yüksek rakamına ulaşarak 129’u buldu. Yılın ilk beş ayında ise bu rakam 462’ye ulaştı. En dikkat çekici gelişme iflas kararında yaşandı. Mahkemeler tarafından geçen ay 24, 2025’in tamamında ise 77 dosya için iflas kararı verildi. Böylece iflas kararı verilen dosya sayısı, 2024’ün aynı dönemine göre yüzde 75 arttı. 2024’ün ilk 5 ayında 44, yılın tamamında ise 132 dosya için iflas kararı verilmişti.

Tekstil zirveyi bırakmıyor

Mayısta 6 dosya için tasdik kararı verilirken, yılın tamamında bu rakam 39’u buldu. Öte yadan konkordatolarda en riskli sektör ise tekstil oldu. Yılın ilk beş ayında en fazla konkordato geçici mühlet kararı verilen dosya sayısı 71 ile tekstilde görüldü. Tekstilden sonra en riskli ikinci sektör, 42 konkordato geçici mühlet kararı ile inşaat olurken, üçüncü sıraya 35 dosya ile metal ürün imalatı, dördüncü sıraya 29 dosya ile mobilya, beşinci sıraya ise 26 dosya ile plastik sanayi yerleşti.