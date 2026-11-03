Mahkemelerin borç yapılandırma taleplerine yönelik iflas ve ret kararları rekor seviyeye ulaşırken, şirketlere sağlanan geçici koruma kararlarında sert düşüş kaydedildi.

Türkiye'de 2026 yılının ilk 10 ayında mahkemeler tarafından konkordato masasındaki 249 dosyada iflas, 1.597 dosyada ise konkordatonun reddi kararı verildi. Henüz yıl tamamlanmadan 2025'in toplam verilerini geride bırakan bu tablo, borç yapılandırma sürecinde başarısızlıkla sonuçlanan dosya sayısının zirveye çıktığını gösterdi.

İFLAS VE RET KARARLARINDAKİ ARTIŞ NE ANLAMA GELİYOR?

Basın İlan Kurumu verilerinden derlenen istatistiklere göre, ocak-ekim döneminde konkordato sürecindeki 249 dosya doğrudan iflasla neticelendi. Geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 27 artış gösteren iflas kararları, 2025 yılının tamamında kayıtlara geçen 247 kararı 10 ay içinde aştı.

Şirketlerin borçlarını yeniden yapılandırma taleplerinin geri çevrildiği ret kararlarında da belirgin bir artış yaşandı. Yılın ilk 10 ayında konkordatonun reddine ilişkin karar sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 50,5 yükselerek 1.597'ye ulaştı. Sadece ekim ayında 182 dosyada ret, 36 dosyada ise iflas hükmü kuruldu.

MAHKEMELERİN VERDİĞİ KORUMA KARARLARI AZALIYOR

İflas ve ret kararlarındaki yükselişin aksine, şirketleri haciz ve icra işlemlerine karşı koruma altına alan geçici mühlet kararlarında gerileme kaydedildi. Mahkemeler 2026'nın ilk 10 ayında 1.656 dosya için geçici mühlet kararı verirken, bu sayı geçen yılın aynı dönemindeki 2.326 seviyesine kıyasla yüzde 28,8 düştü.

Şirketlere daha uzun süreli koruma sağlayan kesin mühlet kararları da yüzde 7 azalarak 1.256 seviyesine indi. Geçici hukuki koruma kararlarının daralması ve ret kararlarının artması, finansman sıkıntısı yaşayan işletmeler açısından yargı denetiminde borç yapılandırma sürecinin daha katı kriterlere bağlandığını ortaya koydu.

EN FAZLA BAŞVURU HANGİ SEKTÖRLERDE GÖRÜLDÜ?

Sektörel bazdaki dağılım incelendiğinde inşaat ve tekstil sektörleri konkordato sürecinde ilk sıralarda yer aldı. 2026'nın 10 aylık döneminde inşaat sektöründe faaliyet gösteren şirketler için 121 geçici mühlet kararı kayıtlara geçti.

Tekstil sektöründe 71 dosya için koruma kararı çıkarken; hazır giyim, iplik, ayakkabı ve deri imalatı gibi alt kollar eklendiğinde bu alandaki toplam mühlet sayısı 119'a ulaştı. İnşaat ve tekstil gruplarını metal sanayisi, 63 geçici mühlet kararıyla tarım sektörü ve gıda imalatı takip etti.

BORÇ YAPILANDIRMA VE TASDİK SÜREÇLERİ

Olumsuz kararların yanı sıra mahkemelerin konkordato projelerini onayladığı dosya sayısında da artış yaşandı. Borçların yapılandırılmasına yönelik tasdik kararları, geçen yılın ilk 10 ayındaki 81 seviyesinden bu yılın aynı döneminde 178'e çıkarak 2025'in yıllık toplamı olan 129 karar sınırını aştı.

Mali plana alınan yargı onayı şirketlerin taahhütlerini yerine getirme sürecini başlatırken; artan ret ve iflas grafiği reel sektör genelinde alacak tahsilatı ve nakit akışı risklerinin sürdüğünü gösteriyor.