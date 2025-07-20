2025’te konkordato talepleri artarken, firmalar için hayati önem taşıyan konkordato mekanizmasını bazı şirketlerin kötüye kullandığı öne sürüldü. Bazı avukatların finansal zorluktaki şirketlere ‘kesin konkordato alırız’ şeklinde garanti verdiğine, bazı firma sahiplerinin daha kolay konkordato kararı almak için şirket merkezini farklı kentlere taşıdığına dair iddialar yeniden gündeme geldi.

KAMUYA ZARAR

Avukat Dr. Umut Metin, “Hak eden şirketin konkordatodaki geçici mühlet kararına kavuşamaması büyük kayıptır. Ama hak etmeyen bir şirketin, borçlarını ödememek, alacaklıya zarar vermek için alacağı konkordato kararı da kamuya zarar olur” dedi. “Konkordato, nakit sıkıntısı yaşayan ancak yarınları umut dolu olan şirketleri koruyan bir sistem” ifadelerini kullanan Metin, “Mahkeme, firmanın gelecek projeksiyonunda, ödemelerini yapıp yapamayacağına göre bu kararı almalı” dedi.

‘NAKİL DENETLENMELİ’

“Konkordatoda kötü kullanım var mı? Muhakkak var. Belli avukatlar bu işin sonucunu garanti ediyor mu? Evet benzer duyumlar alıyorum, bunları yalanlayamam” açıklamasını yapan Metin, “Avukat mahkeme kararı garanti gibi, şirketin durumu ne olursa olsun ‘konkordato alacağım’ diyorsa, bu yanlış. O zaman sağlıklı bir konkordato kararı yoktur” diye konuştu.

Konkordato davalarının şirket merkezinin bulunduğu ildeki mahkemelerce görüldüğünü anımsatan Metin, “Mahkemeye başvurmadan kısa süre önce adres nakli yapılmasının kabul edilebilir gerekçesi olup olmadığı mahkemece araştırılmalı. Aksi halde verilecek her karar güven sorunu yaratabilir. Bilirkişi raporu, şirketin mali tablosunun fotoğrafıdır. O verilerin dürüst resmedilip edilmediği denetlenmeli” açıklamasını yaptı.

Umut Metin

Escrow örneğini verdi

İnşaat sektöründeki konkordatoların ardından evlerini teslim alamayanlar da mağdur oldu. Konu ile ilgili Umut Metin, “Escrow hesap sistemi örneği, burada çok önemli. Bu, yatırılan bedelin satıcı inşaat firmasına değil, inşaat seviyesine göre aynı firmanın, müteahhidin hesabına aktarımını izin veren sistem. Devlet kontrolünde tüketiciden toplanan bedellerin inşaat seviyesine göre müteahhide aktarılır. Türkiye’de de firmalar proje aşamasındaki satışlarda hesaplarına kimseden para almamalı. Emanet hesaplar üzerinden ilerlenmeli. Böylece olası mağduriyetler engellenebilir” diye konuştu.

‘Kefiller de korunmalı’

Konkordato kararlarında dikkat edilmesi gereken hususlara da değinen Avukat Umut Metin, “Bir şirket, kredi kullandıysa onun ortakları, yönetim kurulu üyeleri de genelde bu borçlara kefildir. Bu şahıslar da korunmalı. Şirketi korurken ortağını korumazsanız, o kişinin hayatını da ekonomik olarak kısıtlarsınız” dedi. Ayrıca Metin, “Bir firma konkordato kararı aldığında alacaklıları da etkileniyor. Süreçten zincirleme olarak etkilenecek şirketlerin de kısmen korunması gereken bir sistem işlemeli” açıklamasını yaptı.