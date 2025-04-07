Finansmana erişim, üretimde daralma, istihdam kaybı ile mücadele eden şirketler için yılın ilk çeyreği de çok zorlu geçti, konkordatolar yükselişe geçti. Konkordatotakip.com sitesinin Basın İlan Kurumu’ndan derlediği bilgilere göre, martta konkordato geçici mühlet kararı verilen dosya sayısı 189 oldu. Böylece yılın ilk üç ayında konkordato başvurusu kabul edilen dosya sayısı, 2024’ün aynı dönemine göre yüzde 172 arttı ve 583 oldu. İflas kararı verilen dosya sayısı ise ilk çeyrekte 43’ü buldu. Bu rakam 2024’ün ilk çeyreğinde 23’tü. Ayrıca 2024’ün ilk çeyreğinde 107 dosya için konkordatoda kesin mühlet kararı verilirken, bu yılın ilk çeyreğinde bu rakam 390 oldu.

‘2025 zor geçecek’

Enflasyonla mücadelede uygulanan politikaların en fazla reel sektörü etkilediğini anımsatan İstanbul Tüccarlar Kulübü Derneği Başkanı İlker Önel, bu yılın özellikle KOBİ’ler açısından zorlu geçebileceğini ve konkordatolarda artış yaşanabileceğini söyledi. Önel, özellikle KOBİ’lerin yaşadığı zorlukları önlemek adına öncelikle ilk aşamada küçük şirketler için 250-300 bin TL’lik düşük faizli kredi imkanı sağlanmasının kritik öneme sahip olduğunu belirtti.

Yüzde 10 zam kapıda

İstanbul Tüccarlar Kulübü Derneği Başkanı İlker Önel, “Şirketlerin operasyonel maliyetleri çok arttı, satışlarda ise 2023’e göre yüzde 30 düşüş var. Bu yıl işyeri kiralarındaki artış yüzde 100’ün altına düşmedi. Doğalgaz, elektrik zammı malum. Çoğu şirket ya kapanıyor, ya da küçülmek zorunda kalıyor. TL’de yaşanan değer kaybı da nihai ürün fiyatlarında yüzde 10 artışa neden olacak” diye konuştu.