Seven & i Holdings tarafından yapılan açıklamada, Japonya'nın "marketler kralı" olarak bilinen Toshifumi Suzuki'nin 18 Mayıs'ta kalp yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdiği duyuruldu. 1970'li yıllarda imkansız görünen bir modeli Japonya’ya taşıyarak perakende devrimine imza atan Suzuki, ardında küresel bir imparatorluk bıraktı.

KİTAP TOPTANCILIĞINDAN PERAKENDE DEVLİĞİNE

1932 yılında Nagano'da dünyaya gelen Suzuki, iş hayatına bir kitap toptancısında başladıktan sonra 1963 yılında Ito-Yokado bünyesine katıldı. Dönemin piyasa koşullarında küçük ölçekli mahalle marketlerinin başarılı olamayacağına dair tüm şüphelere meydan okuyan Suzuki, 1973 yılında ABD merkezli Southland Corp ile ortaklık kurdu. Bir yıl sonra Tokyo'da Japonya'nın ilk Seven-Eleven mağazasını açarak sektörde yeni bir sayfa açtı.

VERİYE DAYALI PERAKENDECİLİK

Suzuki’yi rakiplerinden ayıran en büyük özellik, veri analizini stok yönetimine entegre etmesi oldu. Tüketici alışkanlıklarını yakından takip ederek;

Hazır yemek kültürünü yaygınlaştırdı,

Hızlı stok devir hızı modelini merkeze koydu,

Lojistik ağını optimize ederek marketleri Japon halkının günlük yaşamının ayrılmaz bir parçası haline getirdi.

İFLASIN EŞİĞİNDEKİ ORTAĞINI KURTARDI

Suzuki, sadece Japonya’da değil, küresel ölçekte de stratejik bir dehaydı. 1990’ların başında, 7-Eleven’ın ana şirketi olan ABD’li Southland Corp ağır borç yükü nedeniyle iflasını istediğinde devreye girdi. Suzuki liderliğindeki başarılı yapılandırma süreciyle markayı batmaktan kurtararak şirketi Japonya merkezli bir dev haline dönüştürdü.

2005 yılında Seven & i Holdings'i kurarak şirketi dev bir perakende konglomerasına dönüştüren Suzuki, 2016 yılında yönetim kurulunda yaşanan bir anlaşmazlığın ardından yönetim kurulu başkanlığından istifa etti. Kitaplara olan tutkusuyla tanınan Suzuki, aktif görevinden ayrıldıktan sonra da Japon perakende sektörünün en etkili figürlerinden biri olarak anılmaya devam etti.