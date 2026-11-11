Şarkıcı Derya Bedavacı, yoğun konser takvimi ve sahne performanslarının yanı sıra yaptığı yatırımlarla da gündeme geldi. Bir konserden 1 milyon 800 bin TL kazandığı iddia edilen Bedavacı, İstanbul'da gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ünlü şarkıcı, yatırımlarında gayrimenkule yöneldiğini söyledi.

Eşi Murat Bedavacı ile evlilik yıl dönümleri için hediye almaya çıktıklarını belirten Derya Bedavacı, yatırımları hakkındaki sorulara da yanıt verdi.

“BOŞ BİR ŞEY ALMAMAYA ÇALIŞIYORUM”

Gayrimenkul yatırımı yaptığını söyleyen Bedavacı, şu ifadeleri kullandı:

“Yatırımlar yapıyorum. Birazcık daha geleneksel olanını ama emlak yatırımı diyelim. Boş bir şey almamaya çalışıyorum. Mantıklı olan şeyleri değerlendiriyorum.”

BEYKOZ'DA 110 MİLYON TL'LİK MALİKANE İDDİASI

Derya Bedavacı'nın daha önce Beykoz'da yaklaşık 110 milyon TL değerinde bir malikane satın aldığı iddia edilmişti. Doğayla iç içe konumuyla öne çıkan bu evin, şarkıcının gayrimenkul yatırımlarından biri olduğu ileri sürülmüştü. Ünlü şarkıcı iddiaları yalanlamıştı.

SAHNE ÜCRETİ 1 MİLYON 800 BİN TL OLARAK İDDİA EDİLMİŞTİ

'Gel Konuşalım' programına konuk olan gazeteci Mehmet Üstündağ, Derya Bedavacı'nın sahne ücretinin 1 milyon 800 bin TL olduğunu açıklamıştı.

Müzisyen Murat Bedavacı ile evli olan şarkıcının Ada Su adında bir kızı bulunuyor. Besteci kimliğiyle de tanınan Bedavacı, Kubat'ın seslendirdiği 'Veda', 'Buram Buram' ve 'Eyvah' ile Hakan Altun'un 'Saki' ve Ferhat Göçer'in 'Sanane' şarkılarının da bestecisi.