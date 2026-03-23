Ünlü şarkıcı Demet Akalın, geçtiğimiz gün Lvbel5 ile konser sahnesindeydi. Sosyal medyada paylaşılan konser görüntülerinde Akalın’ın eşofmanı ve duruşu, takipçilerinin dikkatini çekti. Bazı kullanıcılar, şarkıcının kilolu göründüğünü dile getirdi.

Kilolu görüntü sosyal medyayı salladı.

GÖBEĞİNİN OLMADIĞINI SÖYLEDİ

Konserde çekilen görüntüler sonrası sosyal medya kullanıcıları çeşitli yorumlar yaptı. Görüntülerdeki eşofmanın, Akalın’ı olduğundan kilolu gösterdiği belirtildi.

Bunun üzerine Demet Akalın, kişisel Instagram hesabından aynı eşofmanı giydiği bir video paylaşarak gerçek kilosunu takipçilerine gösterdi.

AKALIN ŞAŞKINLIĞINI GİZLEYEMEDİ

Ünlü şarkıcı, iki farklı görüntü arasındaki farkı görünce şaşkınlık yaşadığını ifade etti. Akalın, takipçilerine mesaj niteliğinde yaptığı paylaşımda, fotoğraf ve videoların her zaman gerçeği yansıtmayabileceğini göstermiş oldu.

Akalın, ''Ne şimdi bu? Aynı eşofman, Allah Allah… '' cümleleriyle şaşkınlığını dile getirdi.