İstanbul’da etkili olan olumsuz hava koşulları ve sel felaketinin ardından iki konserden iptal haberi geldi. Sertab Erener’in 16 Ekim’de KüçükÇiftlik Park’ta, Şebnem Ferah’ın 17 Ekim Cumartesi günü KüçükÇiftlik Park’ta, Gökhan Tepe’nin ise 16 Ekim Cuma akşamı Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda sahne alması planlanıyordu.

Her iki konserin de iptal edildiği duyurulurken, organizasyonlar bilet ücretlerinin ilgili satış kanalları üzerinden iade edileceğini açıkladı.

ŞEBNEM FERAH’IN KONSERİ İPTAL EDİLDİ

Şebnem Ferah’ın 17 Ekim Cumartesi günü İstanbul KüçükÇiftlik Park’ta gerçekleştirmesi planlanan konseri, beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

KüçükÇiftlik Park’ın resmi hesabından yapılan açıklamada, yetkili kurumların uyarılarının dikkate alındığı ve açık hava konserinde beklenen yağışın oluşturabileceği riskler nedeniyle seyircilerin güvenliğinin öncelikli tutulduğu belirtildi.

Açıklamada, konser için satın alınan biletlerin ücret iadelerinin ilgili bilet satış kanalları üzerinden otomatik olarak gerçekleştirileceği bildirildi.





GÖKHAN TEPE’NİN HARBİYE KONSERİ DE İPTAL

Gökhan Tepe’nin 16 Ekim Cuma akşamı Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda sahne alması planlanan konseri de İstanbul’da yaşanan sel felaketi nedeniyle iptal edildi.

Kararı sosyal medya hesabından duyuran Gökhan Tepe, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“İstanbul'da yaşanan sel felaketi nedeniyle 16 Ekim 2026 Cuma akşamı gerçekleştirilmesi planlanan konserimizi iptal etmek zorunda kaldık. Yaşadığımız bu zor süreçte önceliğimiz, hepimizin güvenliği ve iyiliğidir. Bu afette hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve sevenlerine başsağlığı diliyor; etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. En kısa zamanda huzurlu ve güzel günlerde yeniden bir araya gelmek dileğiyle... Konserimiz için satın alınan tüm biletlerin iade işlemleri ilgili satış kanalları üzerinden yapılacaktır.”

BİLET ÜCRETLERİ İADE EDİLECEK

Şebnem Ferah ve Gökhan Tepe’nin konserleri için bilet satın alan müzikseverlerin ücretleri, ilgili satış kanalları üzerinden iade edilecek. Şebnem Ferah konseri için iadelerin otomatik olarak yapılacağı açıklanırken, Gökhan Tepe konserinin bilet iadelerinin de satış kanalları aracılığıyla gerçekleştirileceği bildirildi.

SERTAB ERENER’İN KONSERİ ERTELENDİ

Olumsuz hava koşulları Sertab Erener’in konser takvimini de etkiledi. 16 Ekim 2026’da KüçükÇiftlik Park’ta yapılması planlanan konserin 7 Mayıs 2027 tarihine ertelendiği duyuruldu.

Yapılan açıklamada, iade edilmeyen biletlerin yeni konser tarihinde geçerli olacağı belirtildi. Bilet ücretini geri almak isteyen izleyicilerin iadelerinin ise bilet satın aldıkları satış kanalları üzerinden gerçekleştirileceği bildirildi.

Açıklamada, “Anlayışınız için teşekkür ediyor, 7 Mayıs’ta sizlerle buluşmayı sabırsızlıkla bekliyoruz” ifadelerine yer verildi.