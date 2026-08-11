Konser maratonuna devam eden Koray Avcı, yoğun temponun stresini deniz ve doğayla atıyor. Yaz aylarında İstanbul’dan uzaklaşarak Fethiye’de teknede yaşamayı tercih eden sanatçı, hem denize giriyor hem de sakin hayatın tadını çıkarıyor. Avcı’nın son paylaşımındaki “Bitti gitti bütün yorgunluk” notu da dikkat çekti.

TUNCELİ’DE MUNZUR’A HAYRAN KALDI

Koray Avcı, konser için gittiği Tunceli’de de soluğu suda aldı. Sahneye çıkmadan önce Munzur suyuna giren sanatçı, bölgenin doğal güzelliklerinden etkilendiğini söyledi.

Munzur’a hayran kaldığını dile getiren Avcı, Tunceli’yi yeniden ziyaret edeceğini belirtti. Sanatçının konser öncesi serin sularda geçirdiği zaman, yoğun sahne temposuna kısa bir mola oldu.

“BİTTİ GİTTİ BÜTÜN YORGUNLUK”

Ağustos ayında konserden konsere koşan Koray Avcı, yoğun programının yorgunluğunu ise Fethiye’de denize girerek çıkarıyor.

Teknesinden paylaşım yapan sanatçı, fotoğrafına “Bitti gitti bütün yorgunluk” notunu düştü. Avcı’nın denizle iç içe yaşamı takipçilerini de gülümsetti.

YAZI TEKNEDE GEÇİRİYOR

İstanbul’daki yaşamına ara veren Koray Avcı, yaz aylarında Fethiye’de teknede yaşıyor. Günlerini büyük ölçüde suyun üzerinde geçiren sanatçı, şehir hayatının yoğunluğundan uzaklaşarak doğayla baş başa kalmayı tercih ediyor.

Tekne hayatının günlük rutinleri de zaman zaman sosyal medya paylaşımlarına yansıyor. Avcı, pazartesi günlerini ise tekne temizliğine ayırıyor. Sanatçının bu paylaşımı da takipçileri tarafından esprili yorumlarla karşılandı.

DENİZİ TERAPİ OLARAK GÖRÜYOR

Koray Avcı için teknede ve suyun içinde geçen hayat yalnızca bir tatil tercihi değil. Sanatçı, doğayla iç içe olmayı yoğun ve stresli yaşamına karşı bir terapi olarak görüyor.

Sahne yoğunluğu, konserler ve şehir hayatının temposu arasında kendisine nefes alanı oluşturan Avcı, doğayla yeniden bağ kurarak stresini geride bırakıyor.

Sanatçının deniz, tekne ve doğayla iç içe geçirdiği yaz günleri, yoğun konser temposunun ardından kendisi için adeta bir yenilenme fırsatına dönüşüyor.