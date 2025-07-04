Forbes Türkiye'nin araştırmasına göre, 2024 yılında biletli konserlerden elde edilen toplam ciro 158 milyon euro'yu buldu.

2023 yılında 12 milyon euro ciro ile zirvede yer alan Tarkan, bu yıl ise listeye dahil olmadı. Nedeni Tarkan'ın 2024 yılında hiç biletli konser vermemiş olması...

ZİRVE CEM ADRİAN'IN

İlk sırada 2024'te verdiği 188 konser ve 8 milyon euro'luk geliriyle Cem Adrian yer aldı.

Listenin ikinci sırasında bir önceki yıla oranla 21 sıra birden yükselen ve 2024'te 7.4 milyon euro'ya yakın ciro yapan Hakan Altun bulunuyor.

Üçüncü sıraya ise 'Bir Büyülü Gece' konser serisiyle çok konuşulan Yalın yerleşti.

İlk 10'da yer alan sanatçı ve 2024 ciroları şöyle:

1- Cem Adrian: 8 milyon 127 bin 513 euro

2- Hakan Altun: 7 milyon 477 bin 850 euro

3- Yalın: 6 milyon 599 bin 325 euro

4- Yıldız Tilbe: 5 milyon 619 bin 48 euro

5- Gökhan Türkmen: 4 milyon 155 bin 934 euro

6- Mahmut Orhan: 3 milyon 878 bin 599 euro

7- Mert Demir: 3 milyon 857 bin 344 euro

8- Mabel Matiz: 3 milyon 791 bin 586 euro

9- Ajda Pekkan: 3 milyon 786 bin 111 euro

10- Simge Sağın: 3 milyon 727 bin 845 euro elde etti.