Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, Aydın'ın Germencik ilçesinde bu yıl 22'ncisi düzenlenen İncir Festivali'nde sahne aldı. Konser alanını dolduran kalabalık müzik eşliğinde eğlenirken gecenin ilerleyen dakikalarında seyirciler arasında kavga çıktı.

Yaşananları sahneden gören Bastık, performansına ara vererek kavga edenlere tepki gösterdi. Ünlü şarkıcının sahneden yaptığı uyarılar geceye damga vurdu.

“NE YAŞIYORSUNUZ YA?”

Kavganın büyümesi üzerine Zeynep Bastık sahneden seyircilere seslendi.

Ünlü şarkıcı, “Lütfen herkes çocukların olduğunu unutmadan eğlensin. Ne yaşıyorsunuz ya? Ne oldu yani bu kadar kavga edecek?” sözleriyle tepkisini dile getirdi.

“EVET, SANA SÖYLÜYORUM”

Bastık, kavganın sona ermesi için bir süre sahneden müdahale etmeye çalıştı. “Ayrılın” diyerek seyircilere seslenen şarkıcı, bir kişinin “Bana mı söylüyorsun?” demesi üzerine ise sert çıktı.

Bastık, “Evet, sana söylüyorum. Bu müziğin arasında sen kavga edecek cümleyi nasıl kuruyorsun birbirine zaten yani? Çok acayipsiniz ya, ayıptır ya!” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Zeynep Bastık, geçtiğimiz haftalarda oyuncu Serkay Tütüncü ile hayatını birleştirerek ikinci kez nikâh masasına oturmuştu.