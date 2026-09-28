Dünyaca ünlü R&B sanatçısı Chris Brown, kapalı gişe devam eden konser turnesinde yine adından söz ettiren sıra dışı bir olayla gündeme geldi. ABD'nin Los Angel es kentinde bulunan SoFi Stadyumu'nda gerçekleşen dev konser sırasında, performansının en hareketli anlarında kadın bir hayranını sahneye davet eden ünlü şarkıcı, hayranlarını şaşırtan bir şov sundu.

Sahnede kurulan özel dekor alanında kadın hayranı bir direğe tutunurken, Chris Brown şarkısını söylemeye devam ederek ona son derece yakın bir şekilde dans etmeye başladı.

Performansın dozunu giderek artıran ve sınırları zorlayan ünlü yıldızın, şovun zirve noktasında hayranının vücudunu yalaması stadyumda çığlık kopartırken sosyal medyada tepki topladı.

O anlar konsere gelen binlerce hayran tarafından anı anına cep telefonlarıyla kaydedilip sosyal medyada paylaşıldı. Kısa sürede viral hale gelen görüntüler, sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.

Bir kısım izleyici bu anları şovun bir parçası olarak değerlendirip oldukça seksi bulurken, bir kısım ise performansın sınırları aştığını savundu.

CHRİS BROWN KİMDİR?

Chris Brown (tam adıyla Christopher Maurice Brown), 5 Mayıs 1989 doğumlu Amerikalı şarkıcı, şarkı yazarı, dansçı ve oyuncudur. 2000'li yılların başından itibaren R&B, pop ve hip-hop müziğin en başarılı ve etki alanı geniş temsilcilerinden biri olarak kabul edilir.

Müzikal yeteneğinin yanı sıra özel hayatındaki çalkantılar, hırçın tavırları ve karıştığı hukuki olaylarla da sık sık magazin basınının odağı haline gelmiştir.