Bülent Ersoy, geçtiğimiz akşam Kuşadası Altın Güvercin Amfi Tiyatro’da sevenleriyle buluştu. Saat 21.00’de başlaması planlanan konser, teknik aksaklıklar ve Ersoy’un yaşadığı sağlık problemi nedeniyle yaklaşık 1,5 saat gecikmeli başladı. Saat 22.30 sıralarında sahneye çıkan Ersoy, gecikme nedeniyle seyircilerden birinin “Saat kaç oldu? Seyirciye saygı” şeklindeki tepkisiyle karşılaştı. Diva’nın bu sözlere sert tepki verdiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

“3 TORBA SERUM ALARAK SAHNEYE ÇIKTIM”

Konser sonrasında açıklama yapan Bülent Ersoy, yaşadığı sağlık sorunlarının sanılandan daha ciddi olduğunu belirtti. Ersoy, “Dün geceki konserimde, çok şiddetli seyreden hastalığım dolayısıyla 3 torba serum alarak ve dört doktor, iki hemşirenin başımda beklemesiyle, tir tir titreyerek sahneye çıktım” ifadelerini kullandı.

Ünlü sanatçı, yaklaşık 3 bin kişinin kendisini dinlemek için geldiğini ve seyircisini hayal kırıklığına uğratmamak adına tüm riskleri göze aldığını söyledi.

“SİZLERİ YALNIZ BIRAKMAMAK HER ŞEYDEN ÖNEMLİYDİ”

Amfitiyatronun tamamen dolu olduğunu belirten Ersoy, yaşadığı rahatsızlığa rağmen sahneye çıkma kararının arkasında durdu. Ersoy açıklamasında, “Sizleri mutlu etmek ve yalnız bırakmamak benim için her şeyden önemliydi” dedi. Ancak konser sırasında bir kişinin kendisine yönelik sözlerinin tepkisine neden olduğunu belirten Diva, yaşananlara ilişkin kendi tarafından bakılmasını istedi.

“VERDİĞİM CEVAP SAYGISIZLIK DEĞİLDİR”

Kendisinin sağlık sorunları nedeniyle gecikeceğinin konser alanında anons edildiğini belirten Ersoy, buna rağmen “Saat kaç oldu, farkında mısın?” şeklinde seslenilmesine tepki gösterdi.

Ersoy, “Sizlere soruyorum, muhterem takipçilerim: Üç bin kişinin bana değer vererek izlemeye geldikleri bu gecede, onların hayal kırıklığına uğramaması adına sağlıkla ilgili tüm riskleri göze alarak sahneye çıkan bendenize konser alanında sağlık problemlerim dolayısıyla serum aldığım için gecikeceğim anons edilmesine rağmen ‘Saat kaç oldu, farkında mısın?’ diyen bir kişiye verdiğim cevap bir saygısızlık değil, haddini bilmeyene haddini bildirmek değil midir?” ifadelerini kullandı.