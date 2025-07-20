Coldplay konserinde “öpücük kamerası”na yakalanan Astronomer CEO’su Andy Byron ve İK şefi Kristin Cabot aşkı dünya çapında etki yarattı.
MEĞER O DA CEO İLE EVLİYMİŞ!
CEO'yla ilişkisi olduğu ortaya çıkan Kristan Cabot'un, Massachusetts merkezli bir içki üreticisi olan Privateer Rum'un CEO'su Andrew Cabot ile evli olduğu ortaya çıktı.
MİLYONLARCA DOLARLIK DAVA
Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre; Öte yandan Astronomer CEO'su Andy Byron'ın eşinin de 30 milyon dolar tazminat talebiyle dava açmaya hazırlandığı öğrenildi.