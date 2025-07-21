Coldplay konserinde evli CEO’nun kadın bir şirket müdürüyle samimi görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.
Tepkiler üzerine şirket iç soruşturma başlattı, CEO ise yaşanan skandal sonrası görevinden ayrıldı.
Kristin Cabot ile şirketin CEO’su Andy Byron, ortaya çıkan skandal sonrası gündemden düşmüyor
ABD’nin önde gelen gazetelerinden New York Post, Kristin Cabot’nun, Coldplay konserinin düzenlendiği Boston’ın köklü ailelerinden Cabotlara gelin gittiğini yazdı.
Haberde, Cabot ailesinin bölgenin en zengin ve itibarlı ailelerinden biri olduğu vurgulanırken, Kristin Cabot’un içki markası sahibi Andrew Cabot’la evli olduğu belirtildi.