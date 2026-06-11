Rock müziğin sevilen isimlerinden Teoman, Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda hayranlarıyla buluştu. Binlerce kişinin izlediği konserde sahne performansıyla dikkat çeken sanatçı, sergilediği sıra dışı hareketlerle sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biri oldu.

''SAHNE ŞOVU GÜNDEM OLDU''

Konser sırasında kendini sahneye bırakarak şarkı söylemeye devam eden Teoman'ın o anları izleyiciler tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede binlerce kullanıcıya ulaştı.

Ünlü sanatçının performansı bazı hayranları tarafından sahne enerjisinin bir parçası olarak değerlendirilirken, bazı sosyal medya kullanıcıları ise gösteriyi gereksiz bulduklarını ifade etti.

''SOSYAL MEDYADA FARKLI YORUMLAR GELDİ''

Teoman'ın sahne performansına ilişkin görüntüler kısa sürede yorum yağmuruna tutuldu. Bir kesim sanatçının yıllardır kendine özgü tarzını sahneye yansıttığını savunurken, diğer kesim ise yapılan şovun anlamsız olduğunu öne sürdü.

Konserden paylaşılan görüntüler, sosyal medya platformlarında günün en çok konuşulan içerikleri arasında yer aldı.