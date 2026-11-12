Arabesk müziğin sevilen isimlerinden Berdan Mardini, müzik kariyerinin yanı sıra ticari yatırımlarıyla da adından söz ettiriyor. Mardin'de kurduğu fabrikada kozmetik ve gıda ürünleri üreten şarkıcı, bu kez satışa sunduğu içeceğinin fiyatıyla gündeme geldi. 6'lı paketi 549 TL olan limonatanın yanı sıra diğer ürünlerin fiyatları da sosyal medyada farklı yorumlara neden oldu.

KONSERDEN KONSERE KOŞUYOR, FABRİKASINDA ÜRETİM YAPIYOR

Sahne çalışmalarını sürdüren Mardini, fabrikasında gül yağı, parfüm, doğal sabun ve çeşitli gıda ürünleri üretiyor. Markanın ürün yelpazesinde bıttım sabunu ve güllü parfümün yanı sıra doğal gül suyuyla hazırlanan Rose Lemonade Gazoz da bulunuyor.

6'lı paketi 549 TL'den satışa sunulan içeceğin yanı sıra doğal sabunun 399 TL, parfümün ise 3 bin 300 TL olduğu görülüyor. Ürünlerin fiyatları bazı takipçileri tarafından yüksek bulunurken, bazı kullanıcılar fiyatları normal karşıladı.

GÜL SUYUNDAN LİMONATA ÜRETTİ

Berdan Mardini, yeni ürününü sosyal medya hesabından tanıttı. Paylaşımında, Mardin'e götürülen Rose Damascena güllerinin ilk damıtımından elde edilen doğal gül suyuyla Rose Limonata hazırlandığını belirtti.

VARINI YOĞUNU BU İŞE YATIRDI

Mardini, müzik kariyerinin dışında uzun süredir üzerinde çalıştığı yatırım için büyük fedakârlık yaptığını daha önce açıklamıştı. 2016 yılından bu yana proje üzerinde çalıştığını belirten sanatçı, fabrikasında gül yağı, güllü parfüm, makaron ve limonata gibi farklı ürünler ürettiklerini söylemişti.

Ünlü şarkıcı, yatırımı için yaptığı fedakârlığı şu sözlerle anlatmıştı:

“Varımı yoğumu bu işe koydum. Evlerimi, arabalarımı verdim”

450-500 KADINA İSTİHDAM SAĞLAMAYI HEDEFLİYOR

Mardin'deki yatırımını yalnızca ticari bir girişim olarak görmeyen Mardini, köyden kente göçün azaltılmasını ve bölgedeki kadınlara istihdam sağlanmasını hedeflediğini de dile getirmişti.

Gül hasadından görüntüler paylaşan sanatçı, projenin geleceğine ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı:

“5000 yıl sonra Mezopotamya bölgesinde ve ülkemizin Mardini'ne geri gelen ana vatanına geri getirdiğimiz rosa damascena bu güzel gülleri bu gül yüzlü kadınlar toplayacak. 450 500 kişi çalışacak. Ülkeme sadece şarkılarımla değil kazandırmak için de çalışacağım.”

Mardini, 10 Mayıs'ta Mardin'de düzenlenen gül hasadında da üretim sürecine katılmıştı.