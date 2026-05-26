Sevilen şarkılarıyla binlerce hayranını buluşturan Gökhan Türkmen, Antalya konserinde unutulmaz anlara sahne oldu. Günler öncesinden tükenen konserde bu kez müzikten çok evlilik teklifleri konuşuldu. Türkmen’in “Aşk” şarkısı sırasında tam 7 çiftin evlilik teklifi yapması geceye damga vurdu.

KUYRUKLAR OLUŞTU

Gökhan Türkmen, önceki akşam Antalya Açıkhava sahnesinde hayranlarıyla buluştu. Yoğun ilgi gören konserin biletleri günler öncesinden tükenirken, etkinlik alanında uzun kuyruklar oluştu.





KONSER ALANI, EVLİLİK TEKLİFİ ALANINA DÖNÜŞTÜ

Konser boyunca sevilen şarkılarını seslendiren Türkmen, özellikle “Aşk” şarkısında yaşananlarla şaşkınlık yaşadı. Türkiye’nin birçok şehrinde artık gelenek haline gelen evlilik teklifleri, Antalya konserinde adeta rekor kırdı.







7 FARKLI TEKLİF

Gece boyunca tam 7 farklı evlilik teklifinin yapılması hem izleyicileri hem de ünlü şarkıcıyı şaşırttı. Art arda gelen romantik anlar nedeniyle konserin akışı sık sık dururken, salonda duygusal ve eğlenceli anlar yaşandı.





Sosyal medyada da gündem olan görüntülerde, çiftlerin sahne önünde diz çökerek evlilik teklif ettiği anlar büyük ilgi gördü. Hayranları, Gökhan Türkmen konserlerinin artık “aşkın adresi” haline geldiği yönünde yorumlar yaptı.